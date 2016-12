Sääennustuksista kansan kertomana

Yleisin keskustelunaihe on kulloinkin vallitseva säätila. Siihen keskusteluun jokaisen on helppo yhtyä ja kommentoida sitä.

Säätilan ääripäät ovat erityisen kiinnostavia keskustelun aiheita. Lukematon määrä on erilaisia aforismeja, jotka ovat kulkeneet jopa sukupolvesta toiseen. Monet sanonnat ovat höpöhöpöjä ja huulenheittoja, mutta kyllä niihin liittyy myös vanhan kansan viisautta.

Muutama esimerkki talven tuloakin ajatellen: ”Simo siltoja tekevi, Martti maita kovettaa, Liisan liukkaat, Kaisan kaljamat, Antti aisoilla ajavi…”

Puolensataa vuotta sitten eleili vielä Juvan kirkonkyässä omaperäinen ja leppoisa huumorimies Antti Partanen. Hän oli kummastellut jatkuvaa runsasta lumen satamista ja ilmaisi kavereilleen tilanteen kierosti: ”Kohta on persausta lunta myöten”.

Ota nyt siitä selvä – sehän oli velmua anttimaista huumoria. Mutta jos sitä lähemmin analysoi, sanonta kaiketi tarkoitti, että lunta oli todella paksulti, ja sitä oli jo hänen takamuksiensa korkeudelle.

Anttihan oli sellainen lyhyen läntä vekkuli, joten lunta saattoi jo silloin olla hänen vartalolleen aivan kiusaksi asti!

Kotikylällä oli naapurissa ompelijamummeli. Hänen tyttärensä poika oli katsellut maalaismaisemaa ison tuvan ikkunan läpi ja kertonut mummolleen, että huomenna on pyry, pakkanen taikka hyvä sää: ”Niin se sitten oljkii! Eikös ookkii älykäs poeka, mikähän tuostakii pojasta vielä isona tulloo”, totesi mummo ja jatkoi ompelemista.

Marraskuun 20. päivän aamuna oli haettava taas kerran aamun lehdet. Kurkistin ovelta ulos, ja vettä satoi kuin aisaa. Täytyipä ottaa sateensuoja eli ”sontikka” mukaan, jotta en märkiä lehtiä aamukahvillani levittelisi.

Tulipa mieleeni, että millaistahan se onkaan vesisade silloin, kun sitä tulee kuin aisaa? Millainen mitta, millainen määrä, mitä ja kuinka paljon sitä tuleekaan? Oletan, että kyllä joku lukijoistakin sen tietävät, vaan en minä.

Joulukorttien lähettämisaika on jo ummessa. Mistähän sellainenkin johtuu, että synttärionnittelun aika Australiasta kesti viisi päivää? No, väliäkö sillä, mutta isänpäiväonnittelukortti ukille Helsingistä Juvalle vierähti niin ikään viisi päivää.

Kyllä postin kuljettamiseen on sääolosuhteilla vaikutuksensa: ”Aussista” lähetetyssä kirjeessä kertoivat siellä olevan lähetyspäivänä 27 astetta lämmintä. Helsingistä postiin laitetussa kortissa mainittiin lunta satavan useana päivänä perätysten ”ummen pimmeenä.” Lumitöitä oli kotipihoissa tehtävä aamuin illoin hiki hatussa. Siinäpä selitykset. Toivottavasti eivät joulukorttien lähettämiset vallan kauheasti myöhästyneet. Uuden vuoden toivotukset kyllä kannatti todeta varmuuden vuoksi samaan korttiin,

Paikallinen apteekki otti asiakseen huomauttaa lääkereseptien uusimisen, jotteivat tabletit lopahtaisi asiakkailta juuri joulupyhien aikana. Samalla apteekki ilmoitti tarjoavansa joulupuuroa aivan ilmatteks ulko-ovellaan. Kun päiväohjelmaan liittyi ohikulkeminen, täytyihän sitä hyvää puuroakin maiskutella.

Samalla kun kävin kiittelemässä, ehdotin puuroreseptin uusimista viimeistään vuoden kuluttua. Henkilökunta ilmoitti kyllä tallentavansa puuroreseptinsä.

Antti Kilkki

Kirjoittaja on Juvan entinen nuorisosihteeri ja nykyinen kirjoittaja ja kuvaaja.