Ehdokasasettelu vauhdissa

Keväällä pidettävien kunnallisvaalien ehdokasasettelu on hyvässä vauhdissa. Juvalla puolueet tavoittelevat vähintään samaa ehdokasmäärää kuin edellisissä vaaleissa. Kasvuakin haetaan – osa puolueista lähtee hakemaan ehdokasmäärään ja sitä kautta myös valtuustopaikkoihin kasvua.

Ehdolle lähtönsä varmistaneita on jonkin verran, mutta tavoitteidensa saavuttamiseksi puolueilla on vielä työtä edessä.

Keskustan vaalipäällikön Timo Pasosen mukaan puolueen tavoitteena on edellisvaalien tapaan täysi 36 ehdokkaan lista ja suurimman puolueen aseman säilyttäminen. Pasosen mukaan mukaan ehdolle lähdön on varmistanut nyt noin 15 henkilöä.

Juvan työväenyhdistyksen puheenjohtajan Tauno Holmin mukaan SPD:n tavoitteena on ainakin 15 ehdokasta. Edellisissä vaaleissa SDP:llä oli 11 ehdokasta. Ehdokkaista mukaan lähtönsä on varmistanut noin puolet. Holmin mukaan puolue tavoittelee paikkamäärän lisäystä.

Kokoomus tavoittelee puolueen paikallisyhdistyksen puheenjohtajan Marita Jurvan mukaan vähintään samaa ehdokasmäärää kuin edellisissä vaaleissa: 12 ehdokasta. Tavoitteesta noin puolet on saavutettu.

Perussuomalaisilla on paikallisyhdistyksen puheenjohtajan Reijo Paunosen mukaan tällä hetkellä 12 mukaan lähtönsä varmistanutta ehdokasta. Edellisissä vaaleissa ehdokkaita oli yhdeksän. Paunosen mukaan nyt realistinen tavoite on tuplata edellisvaalien ehdokasmäärä.

Vihreät tavoittelevat Kaakkois-Suomen Vihreiden toiminnanjohtajan Pekka Lausaksen mukaan 5-6 ehdokkaan saamista Juvalle. Aiemmissa vaaleissa ehdokkaita oli kolme.

Kristillisdemokraattien paikallisyhdistyksen puheenjohtajan Paavo Ahosen mukaan puolueen kuntavaaliehdokkaaksi on sitoutunut kolme henkilöä. Tavoitteena on saada vaaleihin kymmenkunta ehdokasta – muutama enemmän kuin edellisissä vaaleissa.

Puolueiden edustajien mukaan iso osa jo mukaan lähtönsä varmistaneista ehdokkaista on politiikassa aiemmin toimineita henkilöitä. Uutta ja nuorempaa väkeäkin on listoille jo paikoin löytynyt.

Puolueista kerrotaan kautta linjan, että uusia ehdokkaita, erityisesti nuorta väkeä ja naispuoleisia ehdokkaita toivottaisiin vielä mukaan kunnallisvaaleihin.

Keskeiseksi ehdokkaaksi lähtemisen perusteeksi kuvaillaan monen toimesta halua ja mahdollisuutta vaikuttaa oman alueen asioihin – sitä työtä kunnallispäättäjät tekevät jatkossakin.

Puolueilla on aikaa koota ehdokaslistoja helmikuun 28. päivään saakka. Juvalla ehdokasasettelusta saadaan todennäköisesti tarkempaa tietoa jo tammikuun lopulla.