Hyvin menee kun ei vertaile

Joissakin asioissa niin yksilö- kuin yhteiskunnan tasolla menestymiseen vaikuttavat valinnat. Sitten on asioita, jotka vain tulevat eteen, ja niiden kanssa on selvittävä. Viisautta on tietää, mihin pystyy ja kannattaa yrittää vaikuttaa.

Tulevaisuudella pelottelu on vaikuttamiskeino, jotkut löytävät mörköjä joka suunnalta. Epävarmaa ihmistä on helppo ohjailla omien vaikuttimien mukaan.

Jos kaikki se energia, joka kuluu kielteisten asioiden kaiveluun, oman edun tavoitteluun, ennakkoluuloilla mässäilemiseen, toisen ihmisen nujertamisyrityksiin, käytettäisiin puutteiden tai epäkohtien poistamiseen, onnea ja iloa olisi aika paljon enemmän.

Onneksi näitä hyväntekijöitä on vielä, he vain eivät pidä ääntä itsestään. Esimerkkejä löytyy ihan läheltäkin, mutta yksi on Mäntyharjulta. Perheen äiti käytti viikon lomastaan jouluruokakassien kokoamiseen yksinäisille vanhuksille valmistamalla ruokaa ja leipomalla. Elintarvikkeita hän sai lahjoituksina. Koko perhe on hankkeessa mukana. Kerta ei ollut ensimmäinen.

Välillä tuntuu, että empatia on kateissa ainakin joiltakin ihmisiltä. Käyttäytyminenkin on ala-arvoista, ja sitä löytyy kaikenikäisten joukosta. Toiset elävät vielä mustavalkoisessa maailmassa, vaikka värivastaanotinkin on ollut pitkään käytössä.

Netissä ja tekstiviestipalstoilla nimettömänä huutelu ei maailmaa paranna. Jos on itsellä paha olla tai asiat huonosti, pitääkö sitä kailottaa koko kylälle ja etsiä vikaa muista ihmisistä .”Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille.” on hyvä ohje, jota kannattaa miettiä juuri silloin, kun kuvittelee tietävänsä miten asiat ovat.