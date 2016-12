Urheiluvuosi 2016

Vuosi on päättymässä ja on aika katsoa hieman kuluneeseen vuoteen. Etelä-Savon urheiluvuosi oli kahtiajakoinen.

Meillä ei juuri nyt ole aikuisiän yksilölajien huippuja. Sen sijaan meillä on joukkueita ylimmillä sarjatasolla lentopallossa, jääpallossa ja jääkiekossa. Oma lukunsa on Mikkelin Jukurien hieno alku liigassa. Risto Dufva, Ville Nieminen ja kumppanit ovat mykistäneet jääkiekon asiantuntijat koko maassa.

Mikkelin Kampparit pelaa jääpalloa bandyliigassa ja johtaa sarjaa. Yhtenä huomiona Kampparien materiaalista voisi poimia Juho Liukkosen.

Juho oli maailmanmestaruuskisoissa Suomen joukkueessa voittamassa hopeaa. Komea voitto Ruotsista vei tien loppuotteluun.

Pieksämäki Volley pelaa lentopalloliigaa tasaiseen tahtiin ja pitää maakunnan lentopallomainetta yllä ylimmällä tasolla.

Yksilölajeista on pakko suunnata katsetta nuorten suuntaan. Meillä on kasvamassa lupaavia nuoria urheilijan polulle. Nimet Valtteri Viitanen, nyrkkeily, Jessica Kähärä, yleisurheilu Jasmin Kähärä, hiihto, Reetta Joronen, yleisurheilu kannattaa urheilua seuraavien painaa mieleen.

Juvalaista urheilumainetta pitivät yllä lähinnä hiihtäjät ja yleisurheilijat. Hiihdossa Anni Kaipainen, Tiia Kauppinen ja Vilma Jylhä ottivat hienosti pronssia tyttöjen 20 v -sarjassa. Samoin prossille ylsi sprintteri Joonas Liukkonen 100 m:llä.

Myös Panu Auvinen paransi keihäsennätystään. Mukava oli myös seurata JiiKoon ja Juvan Nuorisopesiksen kehittyvää toimintaa.

Urheilua seuratessa pitää huolehtia myös omasta liikunnasta. Urheilulauantaita seuratessa menee helposti kuusikin tuntia kuvaruudun ääressä.

Liikkumisen olosuhteita on parannettu koko ajan. Juvallakin on tällä hetkellä erinomaiset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Nyt voisi tehdä uudenvuoden lupauksia oman liikkumisen lisäämiseksi.

Liikuttavaa Uutta Vuotta

Heino Lipsanen

Kirjoittaja on Etelä-Savon Liikunnan aluejohtaja