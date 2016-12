Heidi Hännisestä Juvan kehittämispäällikkö

Heidi Hänninen aloittaa 1.1.2017 Juvan kunnan kehittämispäällikkönä. Kehittämispäällikkö vastaa elinkeinoelämän kehittämisen ja yritysyhteistyön lisäksi hankekoordi­noinnista, matkailusta ja markkinoinnista. Käytännössä tehtävässä yhdistyvät matkailusihteerin ja yritysasiamiehen toimenkuvat. Kehittämispäällikkönä toimisesta on tehty kahden vuoden sopimus.

Hänninen on toiminut vuodesta 2009 alkaen Rantasalmen yritysasiamiehenä. Kahden viimeisen vuoden ajan Juvan kunta on ostanut Rantasalmen kunnalta puolet Hännisen työajasta, jolla Hänninen on hoitanut Juvan kunnan matkailu- ja markkinointisihteerin tehtäviä. Koulutukseltaan Heidi Hänninen on kauppatieteiden maisteri. Hän on valmistunut Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta vuonna 2005. Pääaineenaan Hänninen on opiskellut kansainvälistä markkinointia.

Pitkään kunnan yritysasiamiehenä toiminut Antti Kinnunen aloittaa 1.1.2017 hallintojohtajana, hoidettuaan virkaa väliaikaisesti kesästä 2016 lähtien.