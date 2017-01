Elokuvanäytökset jatkuvat helmikuussa

Elokuvanäytösten perään on nuorisotyöntekijä Tarja Himasen mukaan kyselty paljon syksyn mittaan, mutta auditorion remontin vuoksi on vastaukseksi jouduttu antamaan eioota.

Alkuvuodesta tilanne korjaantuu: Himanen kertoo, että elokuvia ryhdytään näyttämään helmikuun alussa.

Tilan kunnon puolesta elokuvien näyttäminen olisi jo mahdollista, mutta lukioteatterin toiminnan vuoksi päätettiin, että elokuvien näyttämistä jatketaan vasta helmikuussa.

– Lukioteatteri tarvitsee auditoriota tammikuun loppuun saakka. Esimerkiksi paikalla olevien lavasteiden vuoksi on helpompaa, että elokuvien pariin palataan näytösten jälkeen, Himanen kertoo.

Elokuvia tullaan Juvalla näyttämään aiempaan tapaan kahtena päivänä viikossa. Tarkoituksena on näyttää kolme elokuvaa viikkoon.

Toinen näytöspäivä sunnuntai, jolloin näytetään kaksi elokuvaa. Toinen näytöspäivä on aiemmin ollut perjantai, mutta kevään osalta sitä ei ole Himasen mukaan vielä lyöty lukkoon.

– On pohdittu, olisiko joku muu arki-ilta parempi vaihtoehto.

Nuoret ovat toiminnan pyörittämisessä aktiivisesti mukana. Himasen mukaan toimintaan rekrytoidaan uusia nuoria mukaan.

Kevään ohjelmistosta tiedotetaan tarkemmin tammikuun lopulla.

Himasen mukaan perhoelokuvat ja kotimaiset tuotannot tulevat näkymään edelleen ohjelmassa, mutta juhlavuosien myötä luvassa on uusia tuuliakin.

Elokuvia päästiin katselemaan auditoriossa viimeksi toukokuussa.

Auditorioon mahtuu yleisöä yhtäaikaisesti noin 170 henkilöä.