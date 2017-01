Muistikuvia vuodesta 2016 – lue mitä Juvalla tapahtui viime vuonna

Tammikuu

Vasta tammikuun alussa talvilajien harrastajat pääsivät suksille ja luistimille. Järvi-Suomen Palvelut teki lunta hiihtolatua varten urheilupuistoon.

Lukioteatterin produktio Himorock herätti keskustelua. Ohjaaja oli Wilhelm Grotenfelt.

Lähipoliisi-kokeilu laajeni Juvalle ja Mäntyharjulle ja lisäsi poliisin näkymistä paikkakunnalla.

Juvan kunta lähti mukaan sotekuntayhtymän valmisteluun. Etelä-Savon laajuinen yhtymä ottaa hoitaakseen sosiaali- ja terveydenhuollon ensi vuoden alusta.

Helmikuu

Mela-asiamies Marjaana Pajunen jäi eläkkeelle. Työ jatkui Sirkku Rekolan voimin.

Esedun Juvan yksikön rakennusalan opiskelija Samu Härkönen näytti osaamistaan semifinaalissa, josta hän eteni Taitaja-finaaliin.

Teemu Himanen valittiin kunnon kuntalaiseksi. Pyhä Jysäys ja Toivio Rock palkittiin vuoden nuorisotekoina.

Juvan Urheilijat ja Juvan Kisa palkittiin Etelä-Savon urheilugaalassa.

Poliisiasema hiljeni, kun tutkijat siirtyivät Varkauteen. Palvelua luvattiin kerran viikossa ja lupapalveluita ajanvarauksella.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen valittiin Kevan pääjohtajaksi. Hän aloitti toukokuun alussa.

Koulukeskuksen liikuntasalin lattiaremontti paljastui odotettua suuremmaksi, sillä kosteutta pääsi alakautta rakenteisiin. Työ alkoi lattian purkamisella.

MPY Palvelut Oyj ilmoitti, että laajakaistahanke toteutuu Juvalla, sillä halukkaita liittyjiä oli ilmoittautunut tarpeeksi. Sopimus kunnan kanssa allekirjoitettiin huhtikuun alussa. Valokuitu vedetään haja-asutusalueelle 2017 loppuun mennessä.

Maaliskuu

Vuorenmaa pääsi ehdolle valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemaksi.

Kunnalta jäi saamatta hissiavustus Asuntorahastolta, koska se ei saanut hakemusta ajoissa. Juvan kunta vaati Rantasalmen kunnalta korvausta, mutta eihän se siihen suostunut. Vajaan 75 000 euron tappio jäi nieltäväksi.

Juvan Urheilijat osallistui maakuntaviestissä B-sarjaan ja voitti. A-sarjaan joukkuetta ei saatu kokoon. Hatsola voitti alakoulujen viestimestaruuden

Huhtikuu

Viitostien parantaminen Mikkelin ja Juvan välillä sai rahat hallituksen kehysriihessä. Kokonaiskustannukset ovat 121 miljoonaa euroa. Työt alkavat ensi vuonna.

Kunnanjohtajan virkaan tuli kymmenen hakemusta. Kolme kutsuttiin haastatteluun ja testeihin. Etelä-Savon soten hallintojohtajan tehtäviin valittu Pasi Marjakangas vetäytyi. Mikkeliläinen hallinto- ja kehitysjohtaja Mervi Simoska ja leppävirtalainen perusturvajohtaja Pauliina Tiihonen pääsivät finaalikierrokselle. Simoska sai valtuuston äänestyksessä 25 ja Tiihonen kaksi ääntä.

Saku Lemmetyinen aloitti kappalaisen virassa, kun Tarvo Kuha jäi eläkkeelle.

Sarita Orava sai maakunnallisen 4H-stipendin. Hän on ollut toiminnassa mukana kuusivuotiaasta ja kuuluu yhdistyksen hallitukseen.

Näkymätön yö tarjosi runsaasti ohjelmaa nuorille. Teflon Brothers oli pääesiintyjä.

Nuorten työpaja sijoittui Tirrolantielle entisiin amiksen tiloihin. Se on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai työkokemusta.

Toukokuu

Awake-yhtye julkaisi ensimmäisen pitkäsoittolevyn. Kevytmetalliyhtye on soittanut yhdessä vuodesta 2010.

Sivistyslautakunnan mielestä koulutilat olisiparas keskittää samaan paikkaan, ja päiväkodille tehdään uusi rakennus. Kukkokoulu olisi kansalaisopiston ja musiikkiopiston käytössä.

Juvakodin takapihalle rakennettiin grillikatos ja rollaattorirata sekä tehtiin istutuksia. Esteetön ja omaehtoinen liikkuminen piha-alueella oli tavoitteena.

Juvan poliisiasema sai jatkoaikaa, jonka pituudesta ei annettu takeita.

Mika Malinen aloitti seurakuntapastorina. Tuore teologian maisteri vihittiin papiksi.

Suomen Metsäkeskus päätti sulkea Juvan toimiston. Kaksi työntekijää siirtyi Mikkelin toimistoon.

Kesäkuu

Neljällä paikkakunnalla vanhusten tarinoista koottiin esitys, jonka Tarja Pyhähuhta kävi tulkitsemassa Kuharannassa. Aineiston koonneeseen ryhmään kuuluivat myös Johanna Kuusisto, Satu Piispa-Hakala ja Pete Nikula.

Kevan johto vieraili kunnanjohtaja Heikki Laukkasen kutsusta. Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen tutustui Partalan tryffelikeskukseen.

Viisarit vietiin kirkontornista. Kellokoneisto oli korjattavana pari kuukautta.

Galleria Kuninkaankartanossa Peter Strebelin suurennokset kasvien osista hämmästyttivät.

Hautaus- ja Pitopalvelu Summanen muutti isompiin tiloihin, jotka remontoitiin entisistä Tokmannin tiloista.

Tuija Puusniekka saavutti 50-vuotisen työuran parturi-kampaajana.

Avomielinen Anneli hauskuutti Kuninkaankartanon Kesäteatterissa. Pauliina Hukkanen piti myös puotia kartanon pihapiirissä.

Bookwell Digital ilmoitti rakentavansa kirjatehtaan halliin uudenaikaisen digitaalisen painon. Yritys valmistaa siellä kirjoja Bookwell Oy:lle. Kuntaa pyydettiin kiinteistöyhtiön osakkaaksi.

Petri Paavilainen aloitti seurakuntamestarina, kun Olli Maljanen lähti kohti eläkepäiviä.

Valtuusto päätti lakkauttaa Vuorenmaan koulun äänin 18–8. Oppilaiden lähikouluksi päätettiin Kukkokoulu.

Dreamferno julkaisi EP-levyn.

Heinäkuu

Mielensä pahoittaja ja poika tulivat viikoksi Partalaan. Esko Roine ja Aimo Räsänen viihdyttivät kesäteatterissa.

Arkeologisia kaivauksia tehtiin Partalan pelloilla kahden viikon ajan. Niitä johti arkeologi Juha Ruohonen.

Juva rokkasi neljännen kerran. Esiintyjinä olivat mm. Robin, Antti Tuisku, Chisu, JVG, Eppu Normaali, Popeda, Kaija Koo, Neljä Ruusua, Klamydia

Vahvan miehet ja naiset puhisivat raudan kimpussa. Sanna Purhonen väänsi voiton SM-hopeamitalisti Reetta Makkosesta.

Kesäkarkeloissa oli kaikenlaista viihdettä ja tavaraa myynnissä.

Markku Huhta uusi viimevuotisen voiton Gottlund-runokilpailussa. Runon nimi oli Kengät.

Yli 50 vuotta toiminut ”Kykkäsen Esso” lopetti ja Erkki Kykkänen siirtyi vapaalle. Sitten tulivat purkajat ja kaivurit. Huoltoasemasta jäi vain muisto.

Joona Vihonen löi golf-pallon yhdellä lyönnillä reikään Joroisissa pelatussa Juvan mestaruuskisoissa. Hän voitti myös mestaruuden.

Roikosten sukuseura kokoontui Koikkalaan viettämään 30-vuotisjuhlaa.

Janne Viitikko uusi kardaanikunkku-mestaruuden Tampereella teknisistä vaikeuksista huolimatta.

Yötön yö päätti Myllyteatterin kesäkauden. Mummon mökki oli kesän vetonaula. Myllyteatteri ilmoitti, että ensi kesänä ei näytöksiä ole.

Elokuu

Kaskiin kesäjuhlissa oli ennätysyleisö.

Joroisten musiikkijuhlat päättyi konserttiin Juvan kirkossa. Maailmankuulu tenori Andrea Carè esitti napolilaisia lauluja.

Joukkoliikenteen Waltti-uudistus sai kitkerää arvostelua käyttäjiltä. Linja-autovuorot eivät sopineet työmatkalaisille alkuunkaan.

Peruskoulun yläluokat aloittivat väistötiloissa, sillä koulukeskuksen matala osa suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi. Opetustiloja oli lukiorakennuksessa, kunnanvirastossa ja Sampolassa.

Hyötyyn vattukarnevaalit järjestettiin 15:nnen kerran. Riitta Väisänen oli juontaja.

Savonlinnan kaupunki käytti etuosto-oikeutta valtionvirastotalosta Juvalta, sillä se kuului samaan kokonaisuuteen Savonlinnan kampuskiinteistöjen kanssa, jota kaupunki halusi ostaa Senaattikiinteistöiltä, Se oli jo tehnyt kaupat Royal House Oy:n kanssa. Asia ei ole vielä ratkennut.

Jari Nykänen ampui 175 kiloa painavan naaraskarhun Teivaassa.

Syyskuu

Juvan Yrittäjät vietti 50-vuotisjuhlaa Partalassa.

Paimennuksen EM-kisat järjestettiin Inkilänhovin tilalla Kuosmalassa. Osanottajia oli 91, ja voitto meni Norjaan.

Vanhusten ryhmäkoti valmistui Tirrolantielle. Se on uusi tuetun asumisen muoto: vanhukset asuvat vuokralla ja hankkivat tarvitsemansa palvelut.

Butiken på Landet ilmoitti lopettavansa, Tea House jatkaa ja laajentaa.

Kunnanjohtaja Heikki Laukkanen paistoi lättyjä laavukylän nuotiolla. Satoja ihmisiä kävi toivottamassa hyviä eläkepäiviä. Mervi Simoska aloitti vs. kunnanjohtajana.

Eila Puhakainen palkittiin Kylätoiminnan Tiennäyttäjänä juhlaseminaarissa Heinolassa.

Kirjasto suljettiin lämminvesijohdon putkivuodon takia. Parin viikon kuluttua se avattiin rajoitetusti, mutta suljettiin jälleen joulukuussa remontin vuoksi.

Saku Härkönen voitti jokamiesluokan nuorten evk-sarjan.

Lokakuu

Joel Hallikainen viihdytti vanhuksia Kuharannan palvelukeskuksessa.

Jouni Heikkinen aloitti vesihuoltopäällikkönä Hannu Suhosen siirryttyä osa-aikaeläkkeelle.

Luonteri Surfin kahdeksas levy julkaistiin.

Esikossa tehtiin kesällä remonttia sisäilman parantamiseksi. Vanhemmat kutsuivat päättäjiä ja viranhaltijoita keskustelemaan päiväkotitilojen tulevaisuudesta. Lopullista päätöstä ei ole tehty.

Juvan risti julkistettiin tulevan 575- juhlavuoden tunnukseksi. Riipus löytyi Partalan kaivauksissa ja se ajoittuu 1100–1300-luvuille

Juvan Lehti täytti 60 vuotta ja juhli markkinoilla. Tarjolla oli hernekeittoa ja liikuntatuokioita.

Seela Sellan monologi on ensin kesänä Kuninkaankartanon Kesäteatterissa. Lavalla nähdään myös Reidar Palmgrenin ja Satu Silvon esitys.

Marraskuu

Sampolassa oli 30-vuotisjuhlat. Kahvilayrittäjä vaihtui, kun Jarmo Suonsalo tuli Risto Hämäläisen tilalle.

Veroprosentti säilyy 19,75 ensi vuonna. Osa valtuutetuista olisi nostanut, mutta enemmistö oli säilyttämisen kannalla.

Rajupusu Leaderin uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Anne Vänttinen.

Mustalinnun voima ehtyivät kesken lennon Vehmaassa. Se sai yösijan Pulliaisten kylpyhuoneesta ja ilmaisen kyydin Heinolan lintutarhaan toipumaan.

Koulutilojen tulevaisuutta miettii taas uusi työryhmä, joka myöhemmin palkkasi konsultin. Selvyys pitäisi saada helmikuun loppuun mennessä.

Mikko Matikainen voitti voimanostossa MM-kultaa ennätystuloksellaan 800 kiloa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi talouden suuntaviivat lähivuosille. Henkilöstömenojen säästämiseksi työntekijöiden toimenkuvat muuttuvat.

Antti Kilkin kaitafilmejä elävöitettiin jälkiselostuksella Juvan Kamerakerhon hankkeen avulla. Ne tulevat kaikkien nähtäville YouTubeen.

Joulukuu

Sosiaali ja terveyspalvelujen siirtyessä ensi vuoden alussa maakunnalliseen ESSOTeen, kunnan hallintorakenne muuttuu. Lautakuntien määrä vähenee.

Päiväkoti Esikko täytti 40 vuotta.

Suur-Savon Sähkön maakaapelointiurakka jatkuu ensi vuonnakin. Juvalla maahan upotetaan kaapelia yhteensä 41 kilometriä.

Sisuwood palkittiin vuoden yrityksenä. Valinta julkistettiin joulun avauksessa, johon osallistui runsaasti väkeä.

Viitostien suunnitelmia esiteltiin yleisölle. Rakentaminen alkaa vuoden 2017 loppupuolella.

Kirjasto käynnisti lukukampanjan, jonka aikana on lukutuokioita. Ensimmäisenä lukijana oli Heikki Laukkanen.

Erätulet roihusivat Kaislajärvellä. Vuoden eränuoreksi valittiin Tino Ronkainen ja eräkoiraksi Juhani Kukkosen Mustikkaharjun Tahvo.

K-Supermarketin rakentaminen on edistynyt vauhdikkaasti. Kauppa valmistuu juhannusmyyntiin.

Esko Ripaoja valittiin Juvan Nuorisopesiksen puheenjohtajaksi. Sarjanousu on tavoitteena lähivuosina.

Juvan Kirja sulki liikkeen ovet lopullisesti.

Juvan Lehden 60-vuotistapahtumassa oli ESLI:n järjestämää liikuntaa.