Anu Ahonen avaa Juvan 575-juhlavuoden näyttelyiden sarjan

Anu Ahonen aloittaa Juvan 575-juhlavuoden näyttelyiden sarjan Juvan kirjastossa 9. tammikuuta. Avajaiset ovat tiistaina 10.1. klo 15 alkaen, ja yleisökin voi kokeilla akvarellimaalaamista. Taiteilija on silloin paikalla ja varaa tarvikkeita.

Ahonen on osallistunut kymmeniin näyttelyihin. Tällä kertaa mukana näyttelyssä on mm. työ, joka edusti suomalaista akvarellia kansainvälisessä akvarellitaiteen näyttelyssä Espanjan Llancassa toissa syksynä.

Maisema eri valaistuksessa ja eri vuodenaikoina on loputon innoituksen lähde Ahoselle. Jonkin verran hän maalaa muotokuvia, erityisesti lapset ovat kiinnostavia malleja.

Ahonen on kouluttautunut Hyvinkään taidekoulussa, Vapaassa taidekoulussa ja Repin Instituutissa Kotkassa. Hän on valtakunnallisen Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen sekä Nordiska Akvarellsällskapetin jäsen. Hän on myös Itä-Suomessa akvarellitaidetta edistävän Saimaan akvarellistit-ryhmän jäsen.