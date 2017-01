Juvan ABC:lle tulee sähköautojen latauspiste – Suur-Savon Sähkö ja Osuuskauppa Suur-Savo yhteistyöhön

Suur-Savon Sähkö -yhtiöt ja maakunnallinen Osuuskauppa Suur-Savo ovat sopineet yhteistyöstä sähköautojen latauspisteiden rakentamiseksi. Ensimmäiset latauspisteet avataan kevään aikana valtatie viiden varrelle Juvan, Mikkelin Pitkäjärven ja Pertunmaan KuortinABC-asemille.

Suur-Savon Sähkön tavoitteena on rakentaa oman toimialueensa kattava latauspisteverkosto. Verkoston rakentaminen aloitetaan vilkkaimpien teiden varrelta paikoista, joissa on latauksen ajaksi tarjolla asiakkaille hyvät palvelut, mielellään ympäri vuorokauden.

– Yhteistyökumppani Osuuskauppa Suur-Savon ABC-verkosto tarjoaa erinomaiset lähtökohdat latauspisteille Etelä-Savossa. Päätieverkoston latauspisteitä täydennetään ja seuraavassa vaiheessa latauspisteverkostoa laajennetaan useisiin alueen kuntataajamiin, lupaa Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

– Maakunnallisena yrityksenä Osuuskauppa Suur-Savolle yhteistyö maakunnallisen sähköyhtiön kanssa on erittäin tervetullut asia. Yhteistyössä yhdistyvät molempien yhtiöiden osaamisalueet toisiaan täydentäen: Suur-Savon Sähkön sähkö- ja energiaosaaminen sekä Osuuskauppa Suur-Savon palveluosaaminen. ABC-yksiköistä tulee nyt täyden palvelun yksiköitä myös sähköautoilijoiden silmissä, iloitsee Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen.

Sähköisen liikenteen odotetaan kasvavan lähivuosina voimakkaasti. Tähän viittaa hallituksen suunnitelma sähköautojen hankintatuesta. Taustalla ovat EU:n asettamat tiukat ilmastotavoitteet vuoteen 2030 mennessä, joita toteutetaan hallituksen ilmasto- ja energiastrategialla. Toinen merkittävä tekijä sähköautojen yleistymisessä on auto- ja erityisesti akkuteollisuuden kehittyminen siihen suuntaan, että autoja tulee yhä enemmän markkinoille ja niiden toimintasäde kasvaa.

Kolmas sähköisen liikenteen kasvun edellytys on maan kattava toimiva latauspisteverkosto, jota Suur-Savon Sähkö lähtee oman toimialueensa osalta rakentamaan.

Sähköautojen voimakas yleistyminen vaatii kattavan ja riittävän tehokkaan latauspisteverkoston. Tehokkaalla latauspisteverkostolla tarkoitetaan pikalatauspisteitä, joissa täyssähköauton lataus tapahtuu tällä hetkellä maksimissaan puolessa tunnissa ja tulevaisuudessa lataustehojen kasvaessa tätä nopeammin. Nyt yhteistyössä rakennettaviin latauspisteisiin tulee sekä pikalatauspiste että muutama keskinopea latauspiste.

Kattavalla latauspisteverkostolla luodaan edellytykset sähköisen liikenteen kehittymiselle Etelä-Savossa. Verkosto palvelee myös vapaa-ajanasujien tarpeita, joita Järvi-Suomen kunnissa vierailee muualta Suomesta huomattavia määriä ympäri vuoden. Alueella liikkuvien matkailijoiden odotetaankin olevan lähivuosina pääasiallinen latauspisteiden käyttäjäryhmä.

– Osuuskauppa Suur-Savon autokauppa odottaa myös sähköautojen myynnin osaltaan vauhdittuvan latauspisteverkoston myötä, sanoo Heikki Hämäläinen.

– Kattava sähköautojen latauspisteverkosto on alueen elinvoimatekijä samalla tavoin kuin muu yhdyskunnan perusinfrastruktuuri, kuten sähkön siirtoverkostot, laajakaistaverkostot tai tieverkostot, Markus Tykkyläinen toteaa.

