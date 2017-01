Lämmintä jalkaan vauvoille – Juvan neuvola sai sukkalahjoituksen

Lions Club Juva Luonterin naiset lahjoittavat kaikille Juvan juhlavuonna syntyville vauvoille villasukat. Vuoden ensimmäiselle vauvalle, joka syntyi 2. tammikuuta, on varattu tilkkupeitto.

Clubin tiedottaja Minna Frosti kertoi, että idea oli klubilaisten oma. Vastaavanlaisia tempauksia voi olla muuallakin, mutta Juvalla siitä on tarkoitus tehdä perinne.

Sukkien kutominen alkoi viime syksynä. Niitä on valmiina 34 paria, ja lisää tulee tarpeen mukaan. Viime vuonna syntyi alle 40 lasta, tänä vuonna toivotaan määrän nousevan jälleen suuremmaksi.

Jokainen sai tehdä sukat oman mallin mukaan, tuloksena on sekä pitkä- että lyhytvartisia. Joukossa on myös junasukat, joilla on oma historiansa.

Vuonna 1940 äiti vauvansa kanssa oli junamatkalla Vaasasta, mutta juna pysähtyi, sillä rata oli poikki pommitusten takia. Vastapäätä istui eläkkeellä oleva käsityönopettaja, joka sääli pientä vauvaa ilman tossuja. Hän alkoi purkaa villatakkiaan ja neuloi sukat radan korjaustöiden aikana.

Frostilta kului yksi päivä sukkaparin kutomisessa, kun piti palautella tekniikkaa tauon jälkeen. Toisilta se voi sujua nopeastikin.

Luonterin naiset kokoontuvat kirjastoon neulojaisiin säännöllisesti. Viime vuonna syntyi mm. tilkkupeittoja, isoäidin neliöitä. Työn alla on jälleen yksi, joka lahjoitetaan.

– Seuraavan kerran neulojaiset ovat 12. tammikuuta kirjastossa klo 16 alkaen. Sinne voivat tulla ulkopuolisetkin ompeluseuraperinnettä ylläpitämään.

LC-Juva Luonterin naiset järjestävät lastenjuhlan ammattioppilaitoksella 14. tammikuuta klo 13. Ohjelmassa on Riku Pajarin taikashow. Katja Suomalainen laulattaa ja leikittää.

Tilaisuus on ilmainen. Väliajalla on mehutarjoilu.