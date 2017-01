Tuhon tekijät Tapiolassa

Tapiola, 1940-luvun jälkipuoliskolla rakennettu seuratalo, on nyt täysin entinen. Tanssiorkesteria tai hanuristia ei sinne kannata enää kutsua, vaikka korvauksetta tulisivat.

Jo aikapäiviä sitten hävitysvimmaiset olivat ahtautuneet sisätiloihin ja rikkoneet lähes kaiken. Nelisen kymmentä ikkunaruutua oli paiskittu säpäleiksi, valolamppujen kuupat oli kiskottu laipiosta, ja parioviakin revitty saranoiltaan.

Voimia oli siinä koeteltu, ei yksin eikä kaksin tuhoja ole luultavasti tehty.

Tapiola oli aikoinaan Juvan Läntisen Maamiesseuran ja Tuhkalan Nuorisoseuran yhteinen hanke. Sotavuosien päätyttyä ihmisillä oli inhimillistä kaipuuta toimia yhdessä ja unohtaa monet sodan aiheuttamat ikävyydet.

Ei Tapiola ollut ainoa, vaan seurataloja rakennettiin kautta Suomen niemen. Kyllä Tapiolankin rakentamisessa tehtiin mittava määrä talkootyötä ja hankittiin varoja monin tavoin. Vastaavanlaista talkoohenkeä oli myös Remojärven perukoilla työväentalo Rientolan rakentamisessa.

Viime vuosina seuratalo Tapiolan hoitaminen on ollut retuperällä. Vastuulliset järjestötkin ovat väsähtäneet. Ei ole saatu aikaiseksi vuosikokouksia eikä johtokuntienkaan tapaamisia.

Nuorisoseuran osalta vastuukysymykset siirtyivät aikanaan Tuhkalan Kisalle, joka sekin on nukuksissa. Jäsenten rivit ovat harvenneet, mikä on varsin yleistä maaseudulla.

Seuratalo Tapiolan kattorakennelmat ovat edelleen kohtuullisessa kunnossa, joten se on nykyään tilapäisenä varastotilana.

Antti Kilkki

Juva

Kirjoita Juvan Lehteen!

Kirjoita mielipiteesi jostakin ajankohtaisesta asiasta.

Tekstin mitta mielellään enimmillään 3 000 merkkiä välilyönteinen.

Suosimme omalla nimellä kirjoittamista, mutta julkaisemme myös nimimerkkikirjoituksia.

Liitä aina mukaan yhteystietosi, ne jäävät vain toimituksen tietoon.

Kirjoita sähköpostilla toimitus@juvanlehti.fi tai kirjepostilla Juvan Lehti/Lukijan mielipide, Koulutie 5 A 1, 51901 Juva.