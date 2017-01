Uudenvuoden aattona saimme joko paikanpäällä tai radion sekä television välityksellä nähdä ja kokea Helsingin kansalaistorin näyttävän lähtölaukauksen 100 vuotiaalle Suomelle. Kaikkiaan tuhansia juhlatilaisuuksia tullaan järjestämään juhlavuoden aikana eri puolilla Suomea.

Erityisen aktiivisia juhlijoita ovat pohjalaiset, sillä Pohjanmaalla järjestetään peräti 15 prosenttia kaikista maan juhlahankkeista. Perinteinen pohjalainen kökkä- eli talkoohenki on edelleen voimissaan. Etelä-Savon maakunta pääsi juuri ja juuri kymppikerhoon eli tässä maakunnassa järjestetään neljä prosenttia kaikista kotimaan juhlahankkeista. Tosin suhteutettuna maakunnan asukaslukuun Etelä-Savon osuus nousee neljä pykälää, mutta näinkin mitattuna pohjalaiset pitävät kärkisijansa.

Juhlavuoden kansalliset järjestelyt on aloitettu jo neljä vuotta sitten. Valtion rahaa hankkeeseen on budjetoitu vajaat 20 miljoonaa euroa, joka on todennäköisesti pieni osa kokonaiskuluista, sillä yritysmaailma panostaa vahvasti juhlakokonaisuuteen.

Joidenkin yksittäisten yritysten kohdalla mainitaan jopa miljoonien eurojen panostuksista. Voidaan tietysti kysyä miksi juhlimiseen kannattaa käyttää näin paljon rahaa ja aikaa. Mielestäni 100 vuotiaan Suomen juhliminen on hieno ja tärkeä asia – se kannattaa ilman muuta – varsinkin jos näin pystymme vahvistamaan suomalaisen yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta ja vielä nostamaan Suomen kansainvälistä kuvaa.

Juhlavuoden järjestelyjen yhteydessä on selvitetty, että lähes puoli miljoonaa suomalaista on ilmoittanut itse olevansa mukana juhlien järjestelyissä ja yli kaksi kolmasosaa suomalaisista pitää tavalla tai toisella juhlallisuuksiin osallistumista tärkeänä. Varmasti juhlavuoden laajasta ohjelmasta löytyy meille jokaiselle jotakin ja me kaikki suomalaiset pääsemme mukaan omilla tavoillamme ja tahoillamme, juhlavuoden teemalla Yhdessä.

Sata vuotta sitten Suomen eduskunta julisti maan itsenäiseksi valtioksi. Tsaari-Venäjän sortuminen vallankumouksen pyörteisiin muutti suomalaisten elämän uusille raiteille. Meillä oli hyvät edellytykset nousta itsenäiseksi kansakunnaksi: oli oma kieli, kulttuuri, lainsäädäntö, hallintorakenteet ja raha.

Itsenäisyyttä ei kuitenkaan annettu meille tarjottimella, vaan se oli itse lunastettava eikä lunastus ollut mikään helppo juttu. Tästä käy esimerkkinä nuorta kansakuntaa sisäisesti repinyt vapaussota, joka heijastui kansalaisten näkemyksiin vielä monen vuosikymmenen ajan. Näissä asioissa kansakunnan oma sisäinen muisti on yllättävän pitkä, mielestäni jopa liiankin pitkä. Toki meidän on tärkeä tuntea ja ymmärtää historia, sillä vain tunnustamalla historian tosiasiat voimme käsittää menneet tapahtumat, ymmärtää tätä päivää ja katsoa tulevaisuuteen yhdessä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti esille uudenvuoden puheessaan mielestäni monia ajankohtaisia teemoja, muun muassa yhteenkuuluvuuden ja vastuuntunnon lisäämistä eriarvoisuuden sijasta. Presidentti totesi: ”Satavuotiaan Suomen yksi tärkeä sanoma voisi olla: sinä voit hyvin, kun kukaan ei voi pahoin. Siis auta, minkä voit. Toinen voisi olla: tunne kohtuudella vastuusi, edes omasta itsestäsi. Siis tee, minkä kykenet.” Siinäpä meille itse kullekin ajateltavaa.



Harri Kainulainen

Kirjoittaja opiskeli aikoinaan historianopettajaksi, mutta jätti ne hommat muille.