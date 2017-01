Olympiavoittaja Kalevi Hämäläisen Muistohiihdot sivakoidaan lauantaina

Juvan suurimpiin talviurheilutapahtumiin lukeutuva Olympiavoittaja Kalevi Hämäläisen Muistohiihdot järjestetään lauantaina 7. tammikuuta Juvan kirkonkylällä.

Kaarihallin kupeesta kilpaladulle on lähdössä kilpailujohtaja, Juvan Urheilijoiden Kari Björnin mukaan kaikkiaan yli sata kilpailijaa.

Eniten osallistujia on tulossa 16-vuotiaiden poikien sarjaan. Tasoltaan kovimmaksi ja kiinnostavimmaksi Björn arvioi 18-vuotiaiden tyttöjen sarjaa: sinne on tulossa etelä-savolaista hiihtokärkeä.

– Sarjassa tullaan näkemään valtakunnan kärkitason vauhtia. Juvalaisista Tiia Kauppinen on sarjassa mukana. Osa juvalaishiihtäjistä on samaan aikaan kisailemassa Lahdessa, joten koko paikallista hiihtokärkeä Muistohiihdoissa ei nähdä, Björn kertoo.

Kilpailun pakkasrajana on pidetty 17 pakkasastetta.

– Tällä hetkellä ollaan luottavaisia sen suhteen, että kisa saadaan järjestettyä.



Kilpailu käydään tänä vuonna vapaalla tyylillä.

Björnin mukaan tarkoitus oli alunperin hiihtää tämän vuotuinen kisa perinteisellä, mutta keliolosuhteiden vuoksi tyyli vaihdettiin vapaaksi.

Vaikka alkuviikosta kilpalatua lumetettiinkin ja viikonlopuksi pohjat saadaan hyvään iskuun, olisi kunnollisia perinteisen uria varten tarvittu vielä paksumpi lumipeite.

Björnin mukaan Muistohiihtojen kisatyyli on yleensä vaihdellut vuorovuosin.

Muistohiihdot on kansallinen kilpailu. Täten kisaan voi osallistua vain, jos on voimassa oleva kilpailulisenssi.

Sarjoja kilpailusta löytyy 10-vuotiaiden tyttöjen ja poikien sarjoista aina 55-vuotiaiden naisten ja 65-vuotiaiden miesten sarjoihin saakka. Kisamatkat vaihtelevat kahdesta kilometristä viiteentoista kilometriin.

Kilpailu hiihdetään niin sanotulla keskustan ”kilpavitosella”. Maali- ja lähtöpaikka sijaitsevat Kaarihallin läheisyydessä. Kaarihallin parkkipaikka toimii kilpailun virallisena parkkialueena.

Kilpailun seuraaminen yleisölle maksutonta.

– Kaarihallin ympäristön lisäksi kilpailua voi seurata reitin varrellakin. Kovimmat kamppailut käydään varmasti viiden kilometrin lenkin rinteissä.

Olympiavoittaja Kalevi Hämäläisen muistohiihtoihin on viime vuosina osallistunut alle sata henkilöä.

Huippuvuosina määrä on Björnin mukaan ollut reippaasti toista sataa.

– Kisaorganisaation puolesta osallistujia voitaisiin ottaa vaikka kolminkertainen määrä. Jostain syystä numerolapun rintaan laittamiseen vaikuttaa kuitenkin olevan nykyään kovempi kynnys, vaikka kovia hiihdon harrastajia kyllä löytyy.

Eri sarjoihin osallistujia löytyy melko hyvin. Useina vuosina poikkeamana kuitenkin ovat olleet nuoret pojat: esimerkiksi 16-vuotiaiden sarjassa miespuoleisia osallistujia on yleensä vähän.

– Ehkä muut lajit, kuten jääkiekko ja salibandy houkuttavat siinä kohtaa enemmän. Sen sijaan tytöissä harrastajia löytyy kyllä. Hyvällä porukalla hiihdonkin treenaaminen kyllä voi olla yhtä lailla yhteisöllistä toimintaa, kuin joukkuelajien pelaaminen, Björn toteaa ja muistuttaa.

Kisajärjestelyt ovat Juvan Urheilijoiden vastuulla.

Björnin mukaan kisaan tarvitaan noin parinkymmenen talkoolaisen panos. Tekijöitä ja talkoohenkeä perinteikkäästä hiihtopitäjästä löytyy Björnin mukaan edelleen hyvin.

– Ainakin tähän mennessä talkoolaisia on löytynyt kisoihin kiitettävästi. Saamme pyöritettyä esimerkiksi kisaravintolaakin itse. Se palvelee kisapaikalla noin puolesta kymmenestä kilpailin loppuun saakka.

Muistohiihtojen lähtölaukaus kajahtaa ilmoille yhdeltätoista. Kilpailu päättyy Björnin arvion mukaan yhden ja kahden välillä iltapäivällä.

Kilpailun kesto riippuu paljolti osallistujamäärästä.

Palkintojen jako tapahtuu kisapaikalla pian päättymisen jälkeen.

Olympiavoittaja Kalevi Hämäläisen IX Muistohiihdot Juvalla 7.1. klo 11.