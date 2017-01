Saara Pirinen valittiin jääpallon MM-kisoihin

Saara Pirinen (15) on valittu 17-vuotiaiden tyttöjen jääpallojoukkueeseen, joka lähtee Irkutsissa Venäjällä pelattaviin MM-kisoihin. Ne järjestetään 20.–27. helmikuuta.

Mikkelin Kamppareiden tyttöjä pelaa Jukureiden naisten jääkiekkojoukkuessa, jossa Saara on pelannut viime syksystä lähtien. Kamppareiden valmentajat pyysivät hänet mukaan myös jääpallojoukkueeseen.

Näytöt olivat niin vakuuttavat, että kutsu tuli maajoukkueeseen. Kamppareista kuusi tyttöä lähtee MM-kisoihin.

Saara on pelannut kuusi vuotta jääkiekkoa RaJu-Team juniorijoukkueessa, jossa kaikki muut ovat Rantasalmen ja Juvan poikia.