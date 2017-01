Tästä se alkaa!

Juvan seurakunta on toiseksi vanhin Savon alueen seurakunta. Se perustettiin juvalaisten talonpoikien aloitteesta Heikin nimipäivänä 19.1.1442. Piispa Maunu Tavastin kanssa sopimusta oli allekirjoittamassa tuomari Pietari Utriainen, nimismiehet Juhana Partanen ja Antti Auvinen sekä kuusi lautamiestä.

Juvalaiset halusivat saada kappelikirkkoonsa oman papin. Sitä varten he sitoutuivat hankkimaan täyden pappilan ja sen ylläpitämiseksi peltoa sekä niittyä.

Pappila varustettiin irtaimistolla, johon kuului mm. kotieläimiä, välineitä maanviljelyyn sekä muita tarvikkeita. Näiden lisäksi sopimukseen kuului monta erilaista ja tarkkaan määriteltyä kohtaa.

Ainutkertaista on, että asiakirja on säilynyt kopioituna tähän päivään saakka. Täytyy muistaa, että vaikka perustamisasiakirja on vanhimpia kirjallisia lähteitä kotipitäjästämme, Juva ei ole ilmestynyt tuolloin yhtäkkiä maailmankartalle. Juvan seudulla on vierailtu ja asuttu huomattavasti aiemmin, viitteitä tästä on saatu mm. Remojärven ja Partalan arkeologisissa tutkimuksissa. Tyhjästä on paha nyhrästä – kuten sanonta kuuluu.

Vuotta 2017 ja Juva 575-juhlavuotta on vietetty nyt reilut kaksi viikkoa. Ilmassa on historian havinaa. Enää ei ole pitkä aika varsinaiseen Juvan syntymäpäivään, jota juhlistetaan ensin Juvan vuosisadat -luennon merkeissä seurakuntatalolla torstaina 19.1.2017.

Juhlintaa jatketaan sujuvasti pyhänä 22.1.2017 Juvan kirkossa. Muutama tapahtuma on ottanut jo varaslähtöä vuoden viettoon: juhlavuosi aloitettiin rakettien paukuttelulla ja menneenä viikonloppuna hiihdettiin Kalevi Hämäläisen muistohiihtoja.

Tämän lehden välissä saatte Juvan Lehden kanssa yhteistyössä toimitetun Juva 575 juhlavuoden julkaisun. Juhlalehdessä esitellään juhlavuoden lähtökohtia, mutta myös toimijoita ja tekijöitä tapahtumien taustalla.

Nähtävillä on ensimmäistä kertaa koko juhlavuoden 2017 tapahtumakalenteri. Tämän jälkeen tapahtumakalenteri löytyy pdf-muodossa Juvan kunnan nettisivuilta osoitteesta www.juva.fi/575. Samalta sivustolta löytyy myös tarkempia tietoja tapahtumista.

Syksyllä julkaistaan toinen juhlalehti, jonka pääpainona on syys-talvikauden 2017 tapahtumat.

Moni on kysynyt minulta näiden reilun kahden viikon aikana: ”miltä nyt tuntuu?”. Helsingin messumatkaa, tapahtumien viime silauksia ja ns. normaalia arkea suunnitellessa en voi kuin hymyillä. Vastaan ylpeänä: ”hyvältä tuntuu. Ihanaa, että meillä on täällä säpinää ja hyvä pöhinä”.

Juhlavuosi 2017 on hyvä esimerkki siitä, mitä yhteistyöllä ja yhteisellä päämäärällä saadaan aikaiseksi. Haluankin näin juhlavuoden kynnyksellä kiittää juhlatoimikuntaa merkittävästä valmistelutyöstään. Haluan kiittää myös järjestöjä ja toimijoita, jotka ovat mahdollistaneet juhlavuoden tapahtumakattauksen monipuolisuuden.

Eritoten haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette unelmoineet ja esittäneet ideoita Juva 575 juhlavuodesta. Nämä ideat ovat olleet lähtökohtana koko vuoden suunnittelulle. Tyhjästä on paha nyhrästä – myöskin tässä tapauksessa. Tästä se alkaa!

Laura Partamies

Kirjoittaja on Juvan kunnan kulttuuriohjaaja.