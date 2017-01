Juva 575 -juhlaliite on ilmestynyt

Juva 575 -juhlaliite on tänään ilmestyneen Juvan Lehden välissä. Se kertoo juhlavuoden tapahtumista ja niiden sisällöstä. Liite on syntynyt Juvan Lehden ja Juvan kunnan yhteistyönä.

Juvan seurakunnan perustamisasiakirja allekirjoitettiin 19.1.1442. Vuosipäivä on ensi torstaina, jolloin on Erkki Hännisen pitämä luento pitäjän vaiheista vuosisatojen varrelta. Tilaisuus on seurakuntatalolla kl0 18

Syntymäpäivää vietetään 22. tammikuuta kirkossa ja seurakuntatalolla pidettävässä juhlassa.