Kuten Juvan kulttuuriohjaaja Laura Partamies kolumnissaan kirjoittaa, tästä se alkaa. Tai alkoi jo vuodenvaihteessa komeilla ilotulituksilla, joiden voimalla Juvan 575-juhlavuosi paukautettiin käyntiin.

Juvalle on osattu rakentaa hieno juhlavuosi – jo tässä vaiheessa se on varmaa. Tämän viikon Juvan Lehden välissä jaettava ja yhteistyössä kunnan kanssa tuotettu juhlaliite kertoo paljon olennaista tietoa ja tunnelmia Juvan juhlavuodesta. Se kannattaa panna talteen.

Liitteen takakansi näyttää, että juhlavuodesta tulee tapahtumiltaan toiminnantäyteinen, hulppea ja juurevan juvalainen. Mikä parasta, juhlavuosi on rakennettu lukuisten yhdistysten ja yhteisöjen yhteistyöllä. Keskeiset toimijat ovat Juvan kunta ja seurakunta, jotka raamittavat omilla tapahtumillaan vuoden kulkua.

Tämä vuosi on juvalaisten. Ottakaa vuosi omaksenne ja osallistukaa vuoden tapahtumiin.