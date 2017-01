Juutuin Juvalle -revyy saa ensi-iltansa

Ohjaaja Pauliina Hukkanen hiljentää salin ja ohjeistaa lukioteatterin väen aloittamaan uuden esityksen avauskohtauksen.

Auditorio täyttyy tutun suomalaisen iskusävelmän soinnista. Bändi ja solisti tulkitsevat sinivalkoisia säveliä tottuneesti.

Kun kappale etenee, alkaa pelin henki kuitenkin paljastua. Lava täyttyy kirjavasta joukosta esiintyjiä. Puvustuksessa vilahtaa juvalaisittainkin tuttuja seikkoja, muun muassa liikkeiden nimiä.

Viimeistään siinä kohtaa, kun laulun kertosäe kajautetaan päätökseen sanoin ”Olen juvalainen”, valkenee katselijalle tie jonne lukioteatteri tämän vuotisessa esityksessään lähtee yleisöä kuljettamaan.

Perjantaina ensi-iltansa saavassa Juutuin Juvalle – revyyssä käsittelyyn on otettu kotipaikka ja juvalaisuuden piirteet.

Ote on Hukkasen ja tuottaja Ullariikka Kutvosen mukaan lämmin, mutta liikoja ei säästellä. Sketseihin sisältyy itseironiaa ja lukioteatteri osoittaa edesottamuksillaan, että itselle voi ja välillä pitääkin nauraa

Revyy koostuu useista sketseistä, joita ovat kirjoittaneet Kiti Kokkonen, sekä lukioteatterin käsikirjoitustiimi. Koululaisten kädenjälki näkyy esityksessä vahvasti.

– Käsikirjoitustiimi on kirjoittanut yli puolet sketseistä. Juva-teema tulee esiin etenkin näissä nuorten kirjoittamissa sketseissä, Hukkanen ja Kutvonen kertovat.

Kirjoitustiimiin kuuluvat Katja Kervinen, Roosa Miettinen, Nico Kääriäinen, Jakob Kukowski, Eetu Asikainen ja Paavo Nykänen kuvailevat käsikirjoitusprosessia uudeksi aluevaltaukseksi. Kellään ei siitä ollut aiemmin kokemusta.

Ideoita riitti enemmän mitä esitykseen mahtui, mutta niiden purkaminen esitettäväksi tekstiksi, teetti työtä. Käsikirjoittaminen oli nuorten mukaan melko erilaista normaaleihin koulutöihin verrattuna. Deadlinet toimivat kuitenkin hyvänä kannustimena.

– Sketsien ideointi ja kehittely ryhmässä oli mahtavaa. Ideoita syntyi vaivatta. Ismo Apellin syksyllä pitämä koulutustuokio antoi hyvän pohjan työskentelylle, tiimi kertoo.

Juvalaisuus näkyy nuorten mukaan revyyssä muun muassa tunnettujen paikallisten henkilöiden kautta. Kaikkien tuntemat hahmot kuuluvat nuorten mukaan oleellisesti pienten paikkakuntien piirteisiin. Käsikirjoitustiimiin kuuluivat lisäksi Matvei Airikainen ja Jukka Jolkkonen.

Revyyn toteutuksessa mukana kaikkiaan 60-70 opiskelijaa. Lavalla nähdään lähes 30 esiintyjää. Hukkasen mukaan roolitus on tehty tasaisesti. Roolihahmoja on runsaasti, mutta varsinaisia päärooleja ei ole.

– Jokainen esiintyjä esittää vähintään yhtä hahmoa, suurin osa kahta. Osalla on esitettävänä jopa kolme hahmoa, Hukkanen sanoo.

Näyttelijöiden lisäksi lukiolaiset hoitavat muuta teatteriin liittyvää tuotantotyötä, kuten esitystekniikkaa, videotaltiointi, puvustusta ja lavastusta.

Lukioteatteri harjoitellut revyytä syksystä saakka kerran viikossa. Joulun jälkeen silmään laitettiin isompi vaihde. Ensi-iltaan saakka harjoituksia seitsemänä päivänä viikossa. Normaali koulutyö hoidetaan teatterin ohessa, kuten aiemminkin.

Hukkasen mukaan ”Juutuin Juvalle” on lukioteatterin ensimmäinen revyy. Se on lukioteatterin 24 esitys.

Tyylillisesti samankaltaista henkeä on nähty aiemmin, mutta varsinaista revyytä ei ole kuitenkaan tehty. Revyy koostuu musiikista, tansseista ja sketseistä.

Lukioteatterin kasvatteihin lukeutuvalle Hukkaselle revyy on uusi aluevaltaus: vastaavan mittakaavan ohjaustyötä teatterialan ammattilainen ei ole aiemmin tehnyt. Yhteispeli nuorten kanssa on kuitenkin sujunut hyvin ja kuukausien työn tulos on pian yleisön ihasteltavissa.