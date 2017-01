575-vuotiaan Juvan juhlat alkavat torstaina ja jatkuvat viikonlopun

Juvan 575-vuotista historiaa juhlistetaan torstaista alkaen. Virallinen syntymäpäivä näyttäytyy tänään torstaina seurakuntatalolla illalla. Juvan historiaa käydään lävitse sanoin ja kuvin, ja tunnelmaan yleisöä johdattelee Erkki Hänninen.

Sunnuntaina on Juvan juhlapäivä kirkossa ja seurakuntatalolla. Keskeinen osa juhlapäivän ohjelmaa on Kallio ja elämänpuu -juhlakantaatin esittäminen kello 12.45 alkaen.

Sen tiimoilta on aktivoitunut laaja joukko paikallisia musiikin harrastajia, ja mittavaa kokonaisuutta on harjoiteltu Pertti Laamasen johdolla.

– Juhlakantaatti on sävelletty Juvan 550-juhlavuoden kunniaksi. Viimeksi se on esitetty tässä mittakaavassa viisi vuotta sitten, kun Juva täytti 570 vuotta, Laamanen kertoo.

Kantaatin keskeiset teemat liittyvät maailman ja Juvan syntyyn sekä kristilliseen sanomaan.

Päiväjuhla alkaa kirkkoherra Sirkka Pylkkäsen tervetulotoivotuksilla. Ennen päiväjuhlaa pidetään messu kirkossa.

