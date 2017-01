Liikunnan aarreaitta

Seuraavaksi mainittava sitaatti tuskin lukeutuu presidentti Urho Kekkosen tunnetuimpiin, mutta ei ole epäilystä siitä, etteikö suurena liikunnan ja urheilun ystävänä tunnettu presidentti olisi näin sanonut. Vuonna 1977 julkaistussa tv-dokumentissa Presidentin päivä Kekkonen totesi, että ”jokainen syy, joka estää kuntoilun, on tekosyy”.

Osuvasti sanottu, sillä etenkin Juvalla puitteet liikunnan harrastamiseen ovat korkealaatuiset. Edullisten ja laadukkaiden liikuntamahdollisuuksien arvon tajusin kunnolla silloin, kun muutin Tampereelle puolitoista vuotta sitten.

Juvalta löytyy erittäin paljon hyviä esimerkkejä siitä, kuinka juhlavuottaan viettävä kotikuntani on panostanut kuntalaisten mahdollisuuksiin liikkua ja pitää hyvinvoinnistaan huolta. Varsinkin kesällä tarjontaa riittää.

Jalkapallo on noussut luultavasti juvalaisten suosituimmaksi urheilulajiksi. En edes tiedä, kuinka monen eri ikäryhmän joukkuetta JiiKoolla tällä hetkellä on toiminnassa, mutta niitä on monta. Kun vielä asuin Juvalla, kävin pelaamassa usein JiiKoon järjestämillä futisvuoroilla. Tällekin mukavalle liikuntavuorolle sai osallistua ilmaiseksi. Lisäksi JiiKoo on tehnyt töitä salibandyn saralla.

Henkilökohtaisesti olen kaivannut Juvan hyväkuntoisia ja maksuttomia tenniskenttiä. Menneinä kesinä vihreille tekonurmikentille sai usein jonottaa, sillä innokkaita pelaajia riitti.

Jos muiden tennispelit venyivät eikä kenttiä vapautunut, pystyi odotellessa heittämään kierroksen tai kaksi frisbeegolfia. Väylät puikkelehtivat pitkin Puistolan viheriöitä.

Olen kuullut huhuja siitä, että Juvalle oltaisiin rakentamassa uutta, pidempää frisbeegolfrataa. Toivottavasti huhut osoittautuvat todenpitäviksi, sillä juvalaiset harrastajat kaipaavat monipuolisempaa ja haastavampaa rataa.

Juvalaisesta urheilusta puhuttaessa täytyy mainita korkealaatuinen, sinisenä laguuninakin tunnettu, Puistolan pesäpallokenttä.

Juvalla on pitkät perinteet pesäpallossa, sillä onhan Juvan Pallo pelannut aikoinaan pääsarjatasolla Superpesistä. Tänä päivänä Juva-Pesis-nimellä kulkeva joukkue on nostanut itsensä suomensarjaan. Ilahduin lukiessani vuodenvaihteen Juvan Lehtiä.

Suunnitelmat pesäpallon suosion nostamisesta kuulostavat juuri siltä miltä perinteisessä pesäpallopitäjässä pitääkin. Toivon junioritoiminnan taas aktivoituvan ja pelien katsojamäärien nousevan.

Olisi myös hyvä, jos harrastelijoille olisi olemassa joku matalan kynnyksen vuoro, johon kaikki olisivat tervetulleita pelaamaan. Pesäpallokentän käyttöasteen soisi nousevan joka suhteessa.

Edellä mainittujen esimerkkien lisäksi Juvalta löytyy muun muassa vesiliikuntakeskus Sampola, hyvät lenkkeilymaastot pururatoineen, hiihtoladut ja ulkojäät kaukaloineen.

Sekä Juvan kunta että aktiiviset kuntalaiset ansaitsevat kehut siitä, että Juvalta löytyy monipuoliset mahdollisuudet liikkua ja urheilla.

Onni Ojala

Kirjoittaja on kuvajournalismin opiskelija, joka on tajunnut viime vuosina liikunnan tärkeyden.