Uusia yrityksiä syntyy Juvalle koko ajan

Juvalle ja lähikuntiin perustetaan jatkuvasti uusia yrityksiä, ja se on iloinen uutinen.

Keski-Savon Uusyrityskeskus Wäläkyn yritysneuvoja Markku Savola kertoo tämän päivän Juvan Lehdessä, että RaJuPuSu-alueelle syntyi viime vuonna 70 uutta yritystä.

Luku on hänen mukaansa normaalitasoa eli siinä mielessä voidaan olla hyvillä mielin, ettei matalasuhdanteen aikana ole tapahtunut notkahdusta.

Yritteliäisyys on kunnioitettava elämänura ja myös elämäntapa. Yrittäjä tekee harvoin kello 8-16 -työpäiviä, eivätkä lomatkaan tule kuin Manulle illallinen. Yrittäjä saa panna itsensä peliin, käyttää hoksottimiaan ja koettaa tehdä yrityksestään niin tarpeellisen, että asiakkaat tulevat tykö.

Juvan seudulla valtaosa yrityksistä syntyy palvelualoille. Viime vuonna tuli esimerkiksi kahvila, parturi-kampaamo ja rakennusalan yrityksiä.

On erinomaista, että aloittavien yrittäjien keski-ikä on kohtuullisen matalalla tasolla. Se kertoo, että yrittäjyys kiehtoo uravalintana nuorempaa ikäpolvea.

Jossain määrin kääntämätön kivi ja hyödyntämätön voimavara ovat myös sukupolvenvaihdosta etsiskelevät yrittäjät. Sellaisia yrittäjiä, jotka haluaisivat myydä yrityksensä uusille omistajille, on maakunnassa koko joukko. Moni uusi yrittäjä voi päästä sukupolvenvaihdoksen kautta kiinni tuottavaan yritykseen.