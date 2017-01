Meillä kaikilla oli niin mukavaa – lapsille mukavaa ohjelmaa 575-hengessä

Oi jospa oisin saanut olla mukana… ” Ainakin niillä kymmenillä lapsilla, heidän vanhemmillaan ja isovanhemmillaan oli mukavaa, kun Lions Club Juva Luonteri järjesti lastentapahtuman ammattikoululla viikko sitten lauantaina. Enemmänkin lapsia olisi mukaan mahtunut.

Juvan 575-juhlavuoden merkeissä järjestetty lastentapahtuma oli koonnut ammattikoulun juhlasalin puolilleen lapsia.

Lapsia leikitytti ja laulatti Katja Suomalainen, ja mehuhetken jälkeen lapset pääsivät katsomaan taikuri Riku Pajarin taikashown ihmeellisyyksiä. Siinä meni monen lapsen sormi ihmetyksen suuhun, kun taikuri Pajari teki ihmeellisiä taikatemppujaan.

Lapset osallistuivat innokkaasti laululeikkeihin. Lapsiyleisö on kiitollista yleisöä. Se ei ujostele eikä pelkää epäonnistumisia. Pääasia on, että kaikilla on mukavaa.

Suomalaisen laululeikki-tuokio sai sekä pienet että isot tömistelemään jalkojaan, hyppimään yhdellä jalalla tai taputtamaan käsiään. Lauantainen lastentapahtuma osanottajajoukko todisti innostuneella vastaanotollaan, että tällaisia perheen pienimmille tarkoitettuja hetkiä Juvalla tarvitaan.

Lue lisää 19.1. Juvan Lehdestä tai näköislehdestä osoitteessa juvanlehti.