Tapiolan kohtaloa vielä mietitään

Juvan Lehdessä 5. tammikuuta oli juttu seuratalo Tapiolaan kohdistuneesta ilkivallasta. Lehtiuutisen jälkeen on saatu uutta tietoa.

Aivan äskettäin ovat Tuhkalan Kisa ry ja Länsi-Juvan Maamiesseura ry terävöittäneet toimintaansa ja saaneet Yhdistysrekisterikeskukselta uudet toimintaohjeet. Mainitut yhdistykset on ”herätetty” toimiviksi järjestöiksi.

Tuhkalan Kisan puheenjohtajana toimii Janne Ukkonen ja Läntisen Maamiesseuran puheenjohtajana Simo Kuuva. Yhdistykset aikovat kohdakkoin kutsua koolle yleisen kokouksen, jossa on tarkoitus keskustella ja kenties päättääkin Tapiolan tilanteista.

Tällöin pohdittavana on voidaanko yhdessä kehittää uusia viritelmiä kiinteistön hyödyntämiseen paikkakunnalla. ”Ainakin yhdet ’karkelot’ järjestetään, sillä talohan on vielä periaatteessa sellaisessa kunnossa”, Janne Ukkonen kertoi.

Antti Kilkki

Juva

Kirjoita Juvan Lehteen!

Kirjoita mielipiteesi jostakin ajankohtaisesta asiasta.

Tekstin mitta mielellään enimmillään 3 000 merkkiä välilyönteineen.

Suosimme omalla nimellä kirjoittamista, mutta julkaisemme myös nimimerkkikirjoituksia.

Liitä aina mukaan yhteystietosi, ne jäävät vain toimituksen tietoon.

Kirjoita sähköpostilla toimitus@juvanlehti.fi tai kirjepostilla Juvan Lehti/Lukijan mielipide, Koulutie 5 A 1, 51901 Juva.