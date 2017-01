Häirikköralli ärsyttää Juvalla

Juvantien häirikköralli ärsyttää tien varrella asuvia ihmisiä. Ajelu alkaa illansuussa noin kello 16–18, ja se jatkuu viikolla noin kello kahteen asti aamuyöllä. Perjantaisin ja lauantaisin se kestää aamuneljään saakka.

Itsenäisyyspäivän aattona ralli jatkui aamuviiteen asti. Kyse on paristakymmenestä ajelijasta, joilla on tarkoitus pelkästään häiritä rallialueen asukkaita.

Suurin osa alueen asukkaista on vanhuksia, jotka ovat muuttaneet palvelujen äärelle, on myös lapsiperheitä ja töissä käyviä, ja kaikkien yöunet kärsivät todella paljon.

Häiriköt ajavat Juvantietä pitkin Yhdystielle, siitä liikenneympyrän kautta takaisin Yhdystietä pitkin Juvantielle ja koukkaavat tavaratalo Juventuksen edestä takaisin Juvantielle.

Ajelijoissa on moottorin möyryyttäjiä, basson jytkyttäjiä niin, että ikkunat tärisevät, renkaan sutijoita, savuttajia, joiden auto ei varmasti menisi katsastuksesta läpi ja nyt lumien tultua niitä jotka ajavat kaasuttelemalla kylkimyyryä.

Onkohan kukaan koskaan tutkinut, mitä matalataajuuksiset äänet vaikuttavat henkilöihin, joilla on esimerkiksi kuulokoje tai sydämen tahdistin?

Olen jutellut parinkymmenen ihmisen kanssa, jotka asuvat ajelualueella ja kaikki ovat sitä mieltä, että ajelu on saatava loppumaan.

Se ei riitä, että poliisi ajaa tunnuksellisella autolla ehkä kerran viikossa kylän läpi, koska ajelijat viestivät heti toisilleen ja ralli loppuu siihen saakka, että poliisit lähtevät pois.

Kirjoitin tästä liikenneongelmasta Juvan lehteen 12. 3. 2015 otsikolla ”Ihmettelen kovasti”. Kukaan kunnan luottamushenkilöistä ei kommentoinut juttua millään tavalla. Sen sijaan seuraavassa Juvan lehdessä oli tekstari, että Juvan keskustassa ei liiku ketään kello 18 jälkeen.

Tuula Pirkkalainen

Juva

Kirjoita Juvan Lehteen!

Kirjoita mielipiteesi jostakin ajankohtaisesta asiasta.

Tekstin mitta mielellään enimmillään 3 000 merkkiä välilyönteinen.

Suosimme omalla nimellä kirjoittamista, mutta julkaisemme myös nimimerkkikirjoituksia.

Liitä aina mukaan yhteystietosi, ne jäävät vain toimituksen tietoon.

Kirjoita sähköpostilla toimitus@juvanlehti.fi tai kirjepostilla Juvan Lehti/Lukijan mielipide, Koulutie 5 A 1, 51901 Juva.