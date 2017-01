Rinteessä liitäen – Joonas Pylkkäselle ja Jani Parkkiselle laskettelu on muutakin kuin urheilua

Juvalaisten Joonas Pylkkäsen ja Jani Parkkisen tammikuinen ilta on vierähtämässä käyntiin tutuissa merkeissä.

Hasamäen rinteet hohkavat valkeutta ja hissi kiskoo ylös laskijoita toisensa jälkeen. Pian myös Pylkkänen ja Parkkinen laittavat sukset jalkaan, nousevat mäen harjalle ja lasettavat alas “kotirinteen” kumpuja.

Vaikka pakkaskelit tulivat tänä vuonna verrattain varhain, ei vähäisen lumitilanteen vuoksi rinteissä odota kuin yksi isompi hyppyri. Se riittää ja kerta toisensa jälkeen nuoret laskettelijat singahtavat ilmaan temppujen kera.

– Tänään on sellainen fiilis, että rinteessä huvittaa rymytä ihan kunnolla. Toisena päivänä temppuja ei välttämättä jaksa tehdä lainkaan. Silloin tulee vain laskettua ja hengailtua, Pylkkänen tuumaa ja Parkkinen komppaa kaveriaan.

Laskettelu on Pylkkäselle ja Parkkiselle harrastus, osin myös elämäntapa. Temppujen harjoittelusta tai muusta ei turhia paineita oteta, vaan rinteessä mennään fiiliksen mukaan.

Erilaisten temppujen tekeminen on kuulunut harrastukseen jo pitkään. Mallia on haettu internetin videoista, tai vaihtoehtoisesti niitä on kehitelty itse. Rinteessä ollessa muun muassa hypitään tai rullataan reilejä, eli kiskoja pitkin. Lajissa kilpailemiseen ei kuitenkaan poltetta ole suuremmin ollut.

Kaksikko kertoo viihtyvänsä hyvin kotikunnan rinteessä. Muissakin rinteissä käydään silloin tällöin, kuitenkin yksittäisiä kertoja vuodessa.

Harrastus ei ole pelkästään urheilua – olennainen osa on ajan vietto ja kuulumisten vaihto kavereiden kanssa.

Lajin kehityksestä paikkakunnalla Pylkkäsen ja Parkkinen ovat kuitenkin hieman huolissaan: aivan nuorimpien laskijoiden määrä on viime vuosina ollut vähäistä.

– Kun itse oltiin pienempiä, oli lapsia rinteessä paljon. Tuntuu, että nuorempi väki on nykyään laiskistunut ja näyttöjen äärelle eristäydytään liian helposti.

Parkkinen ja Pylkkänen eivät ota laskettelua turhan vakavasti – se on harrastamista ja hauskan pitoa.

