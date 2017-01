Juvan juhlissa pohdiskeltiin juvalaisuutta

Noin viimeisen viikon aikana on otettu startti Juvan 575-juhlavuoteen. Juvaa on juhlistettu menneitä vuosisatoja käsitelleessä teemaillassa, lukioteatterin revyyssä sekä Juvan messussa ja päiväjuhlassa sunnuntaina. Jatkoa piisaa pitkin vuotta.

Juhlinnan keskellä moni on voinut miettiä, mitä on juvalaisuus? Onko se jotakin ainutlaatuista?

Kirkkoherra Sirkka Pylkkänen pohdiskeli aihetta omassa puheessaan, jota siteerataan tämän päivän lehdessä. Samoin kunnanjohtaja Mervi Simoska käsitteli aihetta samana päivänä sunnuntaina.

Juvalla on takanaan pitkä historia, samoin juvalaisella elämänmenolla on vahva kaari menneisyyteen.

Jokainen käsittää juvalaisuuden omalla tavallaan, mutta jos se pitää sisällään Pylkkäsen ja Simoskan mainitsemia asioita, niistä kannattaa pitää kiinni.

Ne voivat olla esimerkiksi yhteistyötä, sitoutuneisuutta, heittäytymistä, toisen ihmisen kannustamista ja pilkettä silmäkulmassa.

Ne ovat varmasti tavoittelemisen arvoisia asioita, joita ei voi pitää liian itsestäänselvyyksinä, kun suunnataan tulevaa kohden.

Janne Tiainen