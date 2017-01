Nukkumatti karkuteillä

Lomalla on pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että unirytmi menee sekaisin. Hyvää leffaa seurataan myöhään yöhön ja aamulla niin sanotusti nukutaan pois rankan arjen univelkoja. Mutta entä sitten, jos mielellään menisi heti kymmenen jälkeen nukkumaan, mutta uni ei tulekaan? Näin kävi itselleni joululomalla.

Mikäli nukkumaan käydessä pyörii mielessä miljoona eri asiaa, ei se ole lupaava alku yöunia ajatellen. Huomasin suunnittelevani virkeänä kandidaatintutkielmaa mielessäni, mutta samalla olisin vain halunnut saada unta. Ajatukset harhailivat suuntaan jos toiseen.

Muutamien öiden ajan sama kaava toistui, kunnes asialle piti etsiä jo syytä. Eräs oiva vinkki heille, jotka käyvät läpi mielessään runsaasti asioita ennen kuin pystyvät nukahtamaan, on hyvin simppeli. Ennen nukkumaanmenoa mieltä kaihertavat asiat on hyvä kirjoittaa ylös ja todeta, että huomenna jatketaan, mutta yö on unta varten.

Tapa voi tuntua oudolta ja erikoiselta, mutta halusin yrittää. Persoonia on monenlaisia, mutta itseäni ainakin auttoi, kun sain listattua asiat, jotka askarruttivat. Niihin ei tarvinnut enää käyttää aikaa unen kustannuksella.

Yksi tärkeä huomioitava asia univaikeuksissa on heräämisaika. On hyvin tyypillistä, että vasta aamuyöllä unen päästä kiinni saanut henkilö nukkuukin myös myöhään. Kymmeneltä tai yhdeltätoista heränneenä voi olla mahdotonta saada niin sanotusti ”oikeissa ajoin” taas unta. Noidankehä on valmis.

Yritämme usein pakottaa itsemme nukkumaan aikaisemmin, vaikka lähtökohtaisesti meidän tulisi aloittaa toisesta päästä, heräämisestä. Kun herää riittävän aikaisin, alkaa iltaisin luonnostaan väsyttää ilman taikakonsteja.

Toisaalta taas on muistettava, että väsymys tulee sykleissä. Kun oikeasti nukuttaa, siihen kannattaa myös tarttua. Voi olla, että vähän ajan kuluttua piristyy jälleen, minkä seurauksena uutta uniaikaa joudutaankin odottamaan seuraavat puolitoista tuntia.

Tänä päivänä suuri syy unettomuuteen voi olla myös ruutuaika. Kännykän näpertäminen sängyssä unta odotellessa ei ainakaan auta asiaa.

Tavoistaan on hyvin vaikea päästä eroon, mutta suosittelen kokeilemaan, miltä tuntuu ilta ilman kännykkää. Se tekee hyvää varmasti kaikenikäisille. Vaikka kännykkä on tänä päivänä monille kuin käden jatke, on siitä opeteltava olemaan edes iltaisin erossa, mikäli se häiritsee nukahtamista.

Mutta palatakseni takaisin unensaantiini, voin ilokseni todeta nukkuvani taas mainiosti. Jos edes lämmin maitokaakao tai kirjan lukeminen ei rauhoita, kannattaa kokeilla myös toisenlaisia keinoja.

Itsekin olen vasta kantapään kautta ymmärtänyt, kuinka monet asiat nukahtamiseen vaikuttavatkaan. Tällä hetkellä herään mielelläni maanantaiaamuina aikaisin ja menen espanjan luennolle kahdeksaksi, sillä tiedän illalla nukuttavan makoisasti. Pienistä asioista sitä oppiikin olemaan tyytyväinen.

Elina Tuuliainen

Kirjoittaja opiskelee

Jyväskylän yliopistossa.