Juhani Kukkonen hoitaa päätyökseen maamme suurinta designkokoelmaa

Juhani Kukkonen tunnetaan vannoutuneena erämiehenä. Vapaa-ajan täyttää ennen muuta metsästys ja kenneltoiminta.

Mutta Kukkonen on myös pitkän linjan yrittäjä. Hän on toiminut myös lähes 20 vuoden ajan Suomen suurimman yksityisen designkokoelman intendenttinä.

Työ kuljettaa miestä joka vuosi noin 60 000 kilometriä eri puolille Suomea ja maailmaa. Auton nokka kääntyy Juvalta milloin minnekin.

– Olen syntyperäinen juvalainen, ja olin ainoastaan opiskelujen ajan hetken Helsingissä. Suuren osan työstäni pystyn hoitaman kotoani käsin, tämähän ei ole niin sanotusti vain virastoaikana tapahtuvaa työtä, Kukkonen kertoo.

Kukkonen on perehtynyt vuosikymmenten aikana syvälle suomalaiseen muotoiluun.

Hän sanoo, että muotoilussa Suomi on tunnustettu maa. Tapio Wirkkala, Timo Sarpaneva ja Oiva Toikka luetaan lasimuotoilun kärkinimiin, ja keramiikassa tunnettuja taiteilijoita ovat muun muassa Birger Kaipiainen, Kyllikki Salmenhaara ja Toini Muona.

– Muotoillun arvostus on noussut kansainvälisesti, ja nykyään maailmaan halutaan hankkia nimenomaan skandinaavista muotoilua.

Kukkosen päätyö on kaksijakoinen. Ensiksin hän ostaa ja myy taidelasia ja -keramiikkaa. Hän operoi muun muassa internetissä, jossa käydään merkittävä osa kansallisista ja kansainvälisistä huutokaupoista.

Jonkin verran hän käy myös paikan päällä taidehuutokaupoissa, mutta ala on siirtymässä suurelta osin verkkoon.

Toinen osa Kukkosen työtä on vastata maamme suurimmasta yksityisestä designkokoelmasta. Hän pitää siitä huolta ja kartuttaa kokoelmaa.

Työhön kuuluu olennaisesti myös se, että tietty osa kokoelmasta kiertää jatkuvasti eri puolilla Suomea ja myös maailmaa näyttelyissä.

Suomessa kokelman esineitä muun muassa Espoon Modernin Taiteen Museossa Emmassa ja Suomen Lasimuseossa Riihimäellä. Ensi vuonna merkittävä osa kokoelmaan lähtee kiertonäyttelyyn Japaniin. Tulevan vuoden aikana teoksia esitellään Suomen lisäksi Saksan ja Ruotsin museoissa.

Kukkosen mielestä on hyvin tärkeää, että suomalaisten muotoilijoiden töitä hankitaan Suomeen. Siten ne pysyvät kansallisessa omistuksessa. Kokoelma on kansainvälisestikin merkittävä niin kooltaan kuin valikoimiltaan.

Kukkonen asuu Nääringillä vanhalla kotipaikallaan ja on tunnettu erämies. Hän metsästää hirviä ja pienriistaa sekä harrastaa kenneltoimintaa työskennellen Suur-Savon Kennelpiirin haukkukokeiden piirikouluttajana. Hän toimiii hirven- ja karhuhaukkukokeiden ylituomarina ja kisaa myös itse omalla jämtlanninpystykorvallaan.

Kukkonen on harrastanut metsästystä koko ikänsä ja pitää sitä varsin laajana harrastuksena ja myös elämäntapana.

– Metsästykseen kuuluu paljon muutakin: metsässä liikkumista, nuotiotulia, sosiaalista kanssakäymistä.

Kukkonen sanoo, että metsästys on yleisesti hyväksyttyä ja on välttämätöntä riistakantojen hoidossa. Hänen mukaansa metsästyksellä on yhteiskunnalle hyvin suuri merkitys jo pelkästään sen vuoksi, että esimerkiksi ilman hirvikantojen säätelyä Suomessa tapahtuisi paljon nykyistä enemmän liikenneonnettomuuksia. Myös metsien kunto olisi jotakin aivan muuta.

– Harrastuksena metsästäjien keski-ikä oli jossakin vaiheessa noin 60 ikävuoden tietämissä, mutta tällä hetkellä naisia ja nuoria on alkanut tulla mukaan. Pidän harrastuksen tulevaisuutta siinä mielessä valoisana, hän tuumaa.

– Suurimman osa vapaa-ajasta vie kuitenkin riistatalouteen liittyvä luottamustyö.

Kukkonen on myös valtakunnalleen riistavaikuttaja, joka oli rakentamassa Suomen riistakeskuksen organisaatiota nykyiseen muotoonsa. Se syntyi, kun Metsästäjäin keskusjärjestö MKJ ja 15 maamme riistanhoitopiiriä yhdistettiin vuoden 2011 alussa Suomen riistakeskukseksi.

– Syntyi aivan uudenlainen organisaatio, joka tekee voimakasta tulevaisuuden strategista suunnittelua ja suuntautuu tulevaisuuteen huomioiden eränkäynnin kokonaisvaltaisesti.