Juvan Lehden näköislehti on luettavissa maksutta tällä viikolla

Juvan Lehden digitaalinen näköislehti on vapaasti luettavissa Sanomalehtiviikon ajan. Perinteistä Sanomalehtiviikkoa vietetään kuluvalla viikolla (30.1.–3.2.).

Sanomalehtiviikko on sanomalehtien ja koulujen tärkein yhteiskampanja – ja yksi suurimmista mediakasvatustapahtumista koko Suomessa.

Sanomalehtiviikko antaa lapsille ja nuorille työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen peilaamiseen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Tänä vuonna viikon teemana on ”Avarra maailmaasi”. Viikolla haastetaan pohtimaan omaa mediamaailmaa ja sitä, mihin sisältöihin luottaa ja miksi.

Juvan Lehden näköislehti löytyy osoitteesta juvanlehti.fi. Lehden etusivulla on näköislehden painike.