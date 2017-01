Johanna Purhonen Yrittäjänaisten johtoon

Juvan Yrittäjänaiset ry:n uusi puheenjohtaja on Johanna Purhonen. Puheenjohtajuus vaihtui 17. tammikuuta.

Kirsi Jylhä-Lipsanen toimi viimeiset kuusi vuotta yhdistyksen puheenjohtajana ja luovutti nyt nuijan Purhoselle.



Purhonen sanoo hyppäävänsä puheenjohtajan toimeen uutena jäsenenä, sillä hän ei aiemmin kuulunut yhdistykseen.

– Lähden mukaan tunnustelevin mielin, ja ensiksi pitää tutustua yhdistyksen toimintaan herkällä korvalla: mitä jäsenistö haluaa ja millaisia ajatuksia jäsenillä on?

Purhosen mukaan Juvan Yrittäjänaiset on toiminnaltaan aktiivinen yhdistys, joka kokoontuu kerran kuukaudessa, tekee yritysvierailua, viettää aikaa yhdessä ja virkistäytyy.

– Haluan edistää naisten ja naisyrittäjien välistä verkostoitumista sillä tavalla, että saisimme mahdollisesti konkreettista hyötyä niin jaksamiseen kuin liiketoiminaan, ja esimerkiksi yritysvierailut toimivat siinä tarkoituksessa hyvin, hän arvioi.



Purhonen myös tiivistäisi yhteistyötä nuorten kanssa. Hän haluaisi vahvistaa yrittäjyyden asenteita nuorissa ja kertoa heille, että yrittäjyys on hyvä valinta myös elämänuraksi.

Purhonen on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja toiminut vuodesta 2008 lähtien yrittäjänä verkkokauppaa tekevässä Agripalvelu-firmassa.

Lue koko juttu 26.1. ilmestyneestä Juvan Lehdestä tai näköislehdestä