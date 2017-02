Satu Piispa-Hakala valoteoksessa

Mikkelissä on tämän vuoden ajan Alueemme tarinat -valoteos, joka koostuu eteläsavolaisten kirjailijoiden laatimista lyhyistä teksteistä. Kotiseutua ja kodin merkitystä peilaavat ajatelmat heijastetaan goboheittimellä kaupunkikuvaan.

Valoteoksen helmikuun tekstin on kirjoittanut juvalainen kirjailija ja kirjallisuusterapiaohjaaja Satu Piispa-Hakala. Hänen esikoisromaaninsa Pieniä sankaritekoja julkaistiin helmikuussa 2015. Se on episodiromaani, joka kertoo hukassa olemisesta ja energiansäästämisestä. Piispa-Hakalan novelleja on julkaistu useissa antologioissa. Hän ohjaa kirjoittajaryhmiä ja on myös toimittanut tekstikokoelmia.

– Asun viikot toisella paikkakunnalla, erossa perheestäni. Koti-ikävä on toisinaan musertava. Perhe on peruskallioni. Samalla ajattelen heitä kaikkia, jotka eivät pääse perheen luo viikonlopuksi, jotka eivät saa yhteyttä rakkaisiinsa, jotka joutuvat pelkäämään pahinta. Ikävä tekee kipeää, Piispa-Hakala kertoo tekstinsä taustoista.

Valoteossarjan teksti heijastetaan Mikkelin pääkirjaston seinustalle Tekstit vaihtuvat kuukausittain ja ne ovat esillä vuoden 2017 loppuun asti.

Alueemme tarinat -projektissa ovat mukana myös kirjailijat Reijo Honkonen, Aki Luostarinen, Mari Mörö, Sirpa Puskala, Osmo Ukkonen ja Helena Waris. Teoksen toteuttavat yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki sekä Taiteen edistämiskeskus.