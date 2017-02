Kuntavaalit lähestyvät, löytyykö ehdokkaita?

Kuntavaalien ehdokashaku käy juuri nyt kiivaimmillaan. Ehdokkaiden hakuaikaa on jäljellä enää vajaa kuukausi.

Liki kaikki puolueet taitavat kipuilla saman ongelman takia; kuntapolitiikka kiinnostaa kovin harvoja ja vielä harvempia kiinnostaa kunnallispolitiikassa vaikuttaminen. Ollaan kovin kaukana 1970- luvusta, jolloin politiikka villitsi erityisesti opiskelevaa nuorisoa.

Nykyisin taitaa olla niin, että nuoriso on se osa kansasta, jota politiikka vähiten kiinnostaa. Mutta eivätpä varttuneemmatkaan riemusaatossa ääniuurnille kirmaa. Harmi.

Kuntavaaleissahan valitaan henkilöt, jotka tekevät kunnan asukkaita liippaavia päätöksiä. On hyvä muistaa, että valtuutetut päättävät kunnan tulevaisuuden suunnasta.

Olen itsekin joutunut takavuosina kyselemään ehdokkaita kuntavaaleihin. Ehdokkaaksi pyydettävillä oli usein vastauksena: ” En miä oo poliitikko” tai ”ei mulla oo aikoo”, tai ”mitähän pomokin siitä sanos”.

Se nyt vaan on niin, ettei kukaan kunnallispolitiikkaan lähtevä ole poliitikko. Joistakin toki saattaa vuosien myötä tulla, mutta useimmat valtuutetut ovat ja pysyvät ihan normikuntalaisina pitkän valtuustouran jälkeenkin.

Aikavarkaita ihmisillä on nykyään paljon ja ilman varkaitakin aika saattaa olla kortilla. Elämä kun on nykyään niin kovin hektistä. Tuntuu, että mitä enemmän kehitellään ihmisten aikaa säästäviä laitteita, niin sitä vähemmän aikaa tuntuu olevan käytettävissä.

Monien kohdalla ajanpuute on varmasti ihan oikea ja perusteltu syy väistää yhteiskunnallista toimintaa. Ansiotyö, perhe ja harrastukset vaativat aikansa ja tärkeysjärjestyksessä ne huristelevat pitkin ohituskaistaa ohi yhteiskunnallisen vaikuttamisen.

Tosin taitaa se olla niinkin, että monen kohdalla kysymys on ajankäytön priorisoinnista ja silloin yhteisten asioiden hoito ei ole siellä tärkeimmässä päässä.

Työnantajalla ei periaatteessa saisi olla mitään sanomista siihen, että duunari haluaa osallistua yhteiskunnan asioiden hoitoon. Yhdistymisvapaushan on jokaisen laillinen oikeus.

Käytännössä on toisin. Jos pomo karsastaa politiikkaan pyrkivää työntekijää, niin silloin on viisainta olla pyrkimättä. Ainakin, jos haluaa pitää työpaikkansa.

Se ettei poliitikot, politiikka ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ole kovin kovassa kurssissa on varmasti asia, jonka syyt ja seuraukset selkiäisivät hyvin helposti, kun poliitikot astuisivat peilin eteen. Poliitikot ovat itse pilanneet asemansa ja arvostuksensa eksymällä hyväveliverkostojen labyrintteihin. Liian usein on viime aikoina luettu ja kuultu uutisia, jotka ovat kertoneet käräjillä tuomituista kansanedustajista.

Poliitikkojen olisi syytä pistää pystyyn moraalin ja maineen kohennustalkoot. Selvyyden vuoksi: Nämä talkoot eivät koskisi kuntapäättäjiä, vaan niitä Arkadianmäeltä väistötilaan evakuoituja oikeita poliitikkoja.

Toivotaan, että kuntavaalien ehdokaslistoille löytyy Juvalla riittävästi päteviä luottamushenkilökokelaita.

Kari Kääriäinen

Kirjoittaja on Varkaudessa asuva juvalaislähtöinen insinööri.