Ne teki sen taas!

Joululoman jälkeen tammikuu tuntui matelevan, mutta lukioteatterin ensi-illan lähestyessä koulussa alkoi tapahtua. Koko ajan ja joka puolella kävi kuhina ja supina.

Sama jatkui myös kotona, kun siskoni tuli ensi-illan lähestyessä aina vain myöhemmin kotiin harkoista. Näin maalla asuvilla illan tunteja verottaa tietysti myös matkat, eikä aikaa oikeasti jää muulle kuin syömiselle ja nukkumiselle.

Mutta niin se vaan pitkään odotettu perjantai ja ensi-ilta koitti ja totean taas, että esityksen alkaessa ei voi ikinä tietää mitä tuleman pitää. Niinkuin aiemminkin, yllätyin taas.

Nauroin katketakseni jo ensimmäisen sketsin alkurepliikeillä, eikä naurulle meinannutkaan tulla loppua. Tähän en edes yritä käyttää lausetta: ”No, kun mä nyt nauran vähän kaikelle”, sillä koko show oli oikeasti hauska.

Oli vapauttavaa nauraa kostealle koululle ja kirjaimellisesti kuolettavan hitaille terveydenhoitopalveluille. Juutuin Juvalle-revyy tarjosi todellakin tehoavaa nauruterapiaa.

Livemusiikkia rakastavana täytyy sanoa, että ihastuin taas kaikista eniten bändiin. Lahjakkaat soololaulajat saivat aikaan kylmiä väreitä, kun taas tanssijalka alkoi heräilemään eloon Juva-räpin tahtiin.

Enkä edelleenkään tiedä onko mitään motivoivamman näköistä kuin nuoret lavalla oman juttunsa parissa. Minusta henkilökohtaisesti on aina ollut vaikuttavaa katsoa lahjakkaiden ja innokkaiden nuorten heittäytyvän tekemiseensä näyttömällä. Se sykähdyttää aina. Johtuisikohan suuri ihailu myös omasta teatterikipinästä.

Tälläkin kertaa musiikki ja tanssijat olivat niin mukaansa tempaavia, että olisi tehnyt mieli hypätä mukaan. Huomasin myös välillä hymyileväni pelkästään sille, kuinka ihanaa oli olla vain katsomassa.

Kyllä se vaan mielestäni niin on, että lukioteatteri on Juvan lukion valttikortti. Minulle, yhteishakuja pohtivalle ysiluokkalaiselle onkin monesti muistutettu, ettei tällaistä vaan saa mistään muualta.

Tuiku Rauhala

Kirjoittaja on peruskoulun yhdeksäsluokkalainen.