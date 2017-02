Puukaupassa hyvät odotukset – viime vuonna Etelä-Savossa myytiin puuta 4,7 miljoonaa mottia

Etelä-Savon puukaupan tahti näyttää ensiviikkojen perusteelta vilkkaalta, arvioi Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon johtaja Petri Pajunen.

Häneen mukaansa kuluneiden kolmen viikon aikana puunmyynnin suunnitelmia on tehty 100 000 kuutiometrin verran, kun viime vuoden vastaavana aikana määrä oli 30 000 mottia pienempi.

– Odotukset ovat, että kauppa käy hyvin, ja puunostajien mukaan kohteilla on kysyntää.

Pajunen kertoo, että viime vuosi oli vilkasta aikaa maakunnan yksityismetsissä, ja tänä vuonna on mahdollista ylittää se.

Puukaupan määrä oli 4,7 miljoonaa kuutiometriä, ja kasvua oli likimain 15 prosenttia.

– Valtakunnallisesti viime vuoden hakkuumäärä kohosi ennätykselliseen 60 miljoonaan kuutioon. Kuluvasta vuodesta ennakoidaan vieläkin vilkkaampaa.

