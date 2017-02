Juvalaisia juuria

Juvan Kukkokoulun 0-2-luokkalaiset viettivät vanhan ajan kouluviikkoa tammikuun puolessa välissä.

Vanhemmille kotiin tulleessa kirjeessä pyydettiin tuomaan kouluun tavaroita ja valokuvia, jotka kuvaisivat koulunkäyntiä aikaisemmilla vuosikymmenillä. Tästä innostuneena etsin laatikon pohjalta oman ensimmäisen luokan koulukuvani, kuvan, joka oli otettu vuonna 1987 Juvan kirkonkylän ala-asteen 1A-luokasta. Tuossa kolmekymmentä vuotta vanhasta kuvasta tunnistan useampia omien lapsieni eskari- ja päiväkotikavereiden vanhempia. Yhden eskaripojan setäkin näyttää istuvan ihan eturivissä.

Kuvan tutkaileminen sai minut miettimään juvalaisuuden ydintä. Tarvitsemme paikkakunnalle uusia sukuja kasvattamaan vesojaan täällä Jukajärven rannoilla. Kuitenkaan emme saa unohtaa niitä sukuja, jotka ovat vuosikymmenet ja vuosisadat asuttaneet paikkakuntaa. Näihin vanhoihin sukuihin kiteytyy Juvan emäpitäjäidentiteetti. Uskoisin, että Juvalta löytyy yhä niiden kahdentoista pitäjänmiehen jälkeläisiä, jotka 575 vuotta sitten allekirjoittivat Juvan perustamisasiakirjan.

Sanotaan, että aito juvalainen on henkilö, joka on kolmannen polven juvalainen. Itse olen luopio, sillä olen käynyt syntymässä Juvan rajojen ulkopuolella.

Ilman tuota rintamakarkuruutta, lapseni voisivat kehua olevansa aitoja juvalaisia. Tai en oikein tiedä vaatineeko tuo aito juvalaisuus molempien vanhempien juvalaista taustaa. Minä kun toin puolison mukanani ihan Mikkelistä saakka. Rintamakarkuruudesta ja mikkeliläissyntyisestä, mutta jo juvalaistuneesta aviopuolisostani, huolimatta koen, että perheeni on aidosti juvalainen. Minusta siihen ei tarvita sukupolvien katkeamatonta ketjua vaan tahtoa olla osa juvalaista yhteisöä.

Juvalaiset ovat aidosti ylpeitä juvalaisuudestaan ja ihan syystä. Meillä monet asiat ovat hyvin. Juva täyttää kuluvana vuonna 575 vuotta. Juhlikaamme sitä kaikkien juvalaisten voimin!

Vaikka juvalaisuuden ydintä ei juuri paikkakunnalle muuttaneena ymmärtäisikään, ovat nuo vuosisatoja Juvalla asuneet kantapeikot ihan mukavaa väkeä ja toivottavat tervetulleeksi joukkoonsa kaikki, uudet juvalaiset, kesäasukkaat ja matkailijatkin. Emäpitäjä juhlii, juhli sinäkin! Minä ainakin juhlin täysin sydämin, aidon juvalaisen tavoin!

Heidi Hänninen

Kirjoittaja on Juvan kunnan kehittämispäällikkö.