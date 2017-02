Rohkeat miehet kokkaavat – kurssin jälkeen voi olla emännän apuna keittiössä

Seitsemän rohkeaa juvalaista miestä on uskaltautunut mukaan Juvan kansalaisopiston kokkikurssille. Vetäjä Tauno Holm oli valinnut kirjolohen toisen kurssi-illan teemaksi.

Kurssilaiset valmistivat parissa tunnissa herkulliset ruoat – alkuruokana lohikeitto patongin kera ja pääruokana valkoviini-smetanakastikkeessa yrteillä maustettu uunilohi valkoviinin kera.

Kokkikurssilla on rento ja välitön tunnelma. Miehet eivät turhaan kursaile tai hienostele. Tuntevat toisensa jo sen verran hyvin.

Eläkkeellä oleva lihamestari Tauno Holm on vetänyt kansalaisopistossa jo muutaman miesten kokkikurssin. Maaliskuussa alkaa seuraava nimeltään Kokkaavat gentlemannit. Kurssilaiset ovat innostuneita, vaikka moni kotona yleensä istuutuu valmiiseen pöytään.

Arto Turunen kertoi tulleensa kokkikurssille samasta syystä kuin kaveritkin eli ”kun rouva käski”. Ruoanteko on hänellä ollut kotona enemmänkin valmiin ruoan lämmittämistä kuin sen valmistusta alusta loppuun.

Kalan fileointi oli kuitenkin pilkkimiehelle tuttua puuhaa. Turunen arvelee, että kurssin jälkeen voi olla ”ainakin emännän apuna keittiössä”.

