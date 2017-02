Sampola on juvalaisten ylpeyden aihe – torikaipuukin on suuri!

Juvan keskusta-alueen vetovoiman ja elinvoiman kehittämiselle on paljon mahdollisuuksia ja Juvalla on paljon positiivista kehittämisasennetta. Kuntalaiset ovat ylpeitä vesiliikuntakeskus Sampolasta ja kirkostaan. Toimivaa toria kaivataan, käy ilmi juuri valmistuneesta Juvan koettu keskusta –selvityksestä.

Selvitysmalli on kehitetty yhdessä valtakunnallisen Elävät kaupunkikeskustat ry:n, Etelä-Savon maakuntaliiton ja Kotialue Oy kanssa. Sen yleisenä tarkoituksena on löytää oikea kehitysote ja pitkäjänteinen kehitysmalli eli keskustastrategia kunnan keskusta-alueen kehittämiseksi. Vastaava selvitys on laadittu useissa kaupungeissa ja kunnissa eri puolilla Suomea.

Koettu Keskusta -selvitys perustuu keskusta-alueen kehittämisen avainhenkilöille kohdennettuun kyselyyn. Kysely jaetaan kunnan, yritysten ja paikallisyhdistysten edustajille. Juvalla kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016, ja vastauksia kertyi yhteensä 111. Kyselyn yhteenveto herätti Juvan päättäjissä ja virkamiehissä vilkkaan keskustelun, kun tuloksia esiteltiin helmikuun alussa.

Kyselyn mukaan Juvalla keskusta-alueen perusasiat, kuten siisteys, turvallisuus, palvelut, paikoitus ja liikenne ovat melko hyvässä kunnossa. Kyselyyn vastanneilla on myönteinen asenne Juvaa kohtaan.

– Juvan keskusta-alueella on kyselyn mukaan kaikki mahdollisuudet kehittyä menestystarinaksi, kun kehittäminen tapahtuu selkeän suunnitelman ja laajan kunnan, yritysten ja asukkaiden yhteistyön pohjalta. Erityisesti nuorten ottaminen mukaan kehitystyöhön on tärkeää, toteaa kyselyn toteuttaneen Kotialue Oy:n toimitusjohtaja Mikko Virkamäki.

Juvalla rakennetaan parhaillaan kauppakiinteistöä. Se muuttaa etenkin kunnan keskustaa. Virkamäki muistuttaa, että uuden liikekeskuksen syntyminen päätien varteen tuo mahdollisuuksia ja haasteita. – On huolehdittava siitä, että liikekeskus kytketään Juvan keskusta-alueen rakenteeseen. Liikekeskuksesta ei saa tulla ongelma, vaan lisämahdollisuus Juvan keskustan nykyisille yrityksille.

Virkamäellä on vuosien kokemus vastaavien selvitysten tekemisestä kuin Juvalla. Keskustojen kehittämisen konkari on positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka laajasti vesiliikuntakeskus Sampolaa arvostetaan Juvalla ja se nousi kyselyssä selkeäksi ylpeyden aiheeksi kirkon ohella. Kyselyyn vastanneet pitävät Sampolaa myös viime vuosina parhaiten kehittyneenä asiana keskusta-alueella.

Virkamäen mukaan vahvuuksia ja positiivisten asioiden ympärille on hyvä rakentaa. – Sampolan jatkokehittäminen sekä toiminnallisesti että viestinnällisesti on tärkeä asia. Pienellä kehittämisellä sen nimi voitaisiin muuttaa vaikka kylpyläksi.

– Juvan keskustan suurimpana selkeää linjausta vaativana asiana pidettiin torin kehittämistä. Tori halutaan sekä juvalaisten että kesävierailijoiden iloksi. Missä sen pitäisi olla ja minkälainen sen tulisi olla, ovat Juvan keskusta-alueen kehittämisen avainkysymyksiä.

Erittäin myönteisenä asiana kyselyssä nousi esiin myös Hilduri, etinen kunnanlääkärin talo Juvantien alkupäässä. Nykyisin siinä toimii mm. RaJuPuSu-Leaderin toimisto sekä vaihtuvia näyttelyitä. Siinä nähdään potentiaalia kehittää siitä Juvan keskusta-alueen keskeinen vetovoimatekijä, joka houkuttelee ohikulkijoita poikkeamaan kunnan keskustaan.

– Pienten kuntakeskusten kehittämistä tarvitaan yhtä lailla kuin kaupunkikeskustojen, toteaa Etelä-Savon maakuntaliiton aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen. Hän on ollut aktiivisesti mukana EKK:n eli Elävät kaupunkikeskustat ry:n toiminnassa ja hänen sydäntään lähellä ovat erityisesti Piket eli pienet keskukset ja niiden kehittäminen.

Vauhkosen innoittamana useassa eteläsavolaisessa kunnassa on tehty keskustojen kehittämissuunnitelmia. Mäntyharjun kunta palkittiin kehittämistyöstään vuonna 2016 EKK:n Pike-sarjassa.

Juvalla kehittämistyö on vasta aluillaan ja juuri valmistunut selvitystyö antaa hyviä eväitä kuntastrategian laadintaan.

– Elinvoimainen keskusta on meidän kaikkien etu. Vireä kaupallinen toiminta ja muut palvelut, jotka ottavat erityisesti huomioon paikalliset asukkaat unohtamatta kuitenkaan meillekin tärkeitä vapaa-ajanasukkaita ja muita kävijöitä, luo meille kaikille hyvinvointia, sanoo kunnanjohtaja Mervi Simoska.

Maakuntauudistuksen myötä kuntien rooli paikallisen elinvoiman edistäjänä korostuu. Simoska muistuttaa, että elinvoiman kehittämisessä tarvitaan kaikkia toimijoita.

– Juvalla yhteisöllisyys ja yhteistyön tekemisen perinne ovat vahvoja. Niitä tarvitaan nyt jos koskaan, jotta luomme meille kaikille palvelevan ja viihtyisän kunnan.