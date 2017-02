Juvan risti -riipus käy kaupaksi

Juvan risti -riipusta on myyty tällä hetkellä noin 90 eli pian on kaikki kaupattu, vaikkei sitä ole juurikaan markkinoitu. Pronssiset Juvan ristit ovat myynnissä Juvan kunnanviraston infopisteessä.

Riipuksen markkinoinnista vastaava kunnan kehittämipäällikkö Heidi Hänninen kertoo, että kunta tilasi riipusta omaan myyntiinsä 100 kappaletta, ja lisää ristejä on jo tilattu noin 200.

– Pikapuoliin saamme myyntiin ensimmäisen erän siitä, ja loput saapuvat Juvalle kesän aikana.

Tähän asti Juvan risti on valettu riipukseksi, joka on varustettu nahkaisella hihnalla. Se sopii niin miehille kuin naisille. Hänninen sanoo, että osa tilatuista risteistä saatetaan tehdä rintapieleen laitettavaksi rintakoruksi.

Juvan ristiä on myyty vain kunnanviraston infopisteessä, mutta Hännisen mukaan kesän ajaksi uusiksi myyntipisteiksi tulevat todennäköisesti sekä Juvan ABC-liikenneaseman matkailuinfo että Juvan Partalan kartanon alue.

Juvan museolta ristiä voi ostaa Partala-hankkeen arkeologisten tutkimusten yhteydessä ja hankkeen yleisöpäivinä 3.-10. heinäkuuta.

Kunnan kulttuuriohjaaja ja 575-juhlavuoden koordinaattori Laura Partamies sanoo, että riipuksen myyntituotolla tuetaan lyhentämättömänä Juvan ympäristön arkeologista tutkimusta Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n toiminnan kautta.

– Se itsessään on hyvä syy korun hankkimiseen. Arkeologi Juha Ruohosen kanssa olen keskustellut paljon siitä, että arkeologista tutkimusta ei ole toteutettu Savossa mitenkään mittavasti. Tämä voi johtuen siitä, että pääoma arkeologiseen tutkimukseen tuntuu liikkuvan rannikkoseudulla. Tämä on siis myös uusi pelinavaus Savon salomaiden tutkimiseen.

Juha Ruohonen löysi viime vuonna alkuperäisen ristin arkeologisissa kaivauksissa Partalan pelloilta.

Pronssisen Juvan ristin lisäksi on valettu hopeisia ristejä, jotka ovat ennakkomyynnissä tilausten perusteella.

Hopeiset ristit on tilattava Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n kautta, ja yhdistyksen verkkosivuilla osoitteesta www.smtt.fi saa lisätietoja tilaamisesta.

– Hopeaan mieltyneet joutuvat odottelemaan tilaustaan heinäkuulle, mutta voin taata, että odotus on sen arvoista, Laura Partamies lupaa.

Hänninen ja Partamies eivät ole yllättyneitä siitä, että Juvan ristin myynti on lähtenyt hyvin käyntiin.

– Kun näin valetun Juvan ristin ensi kerran, pystyin uskomaan että siitä tulee suosittu. Risti on muodoltaan kaunis, uniikkinen, paikallinen ja siihen liittyy syvää historiaa. Kun joku etsii esimerkiksi läheiselleen ainutlaatuista lahjaa, ymmärrän että Juvan risti on hyvin haluttu tässä yltäkylläisyyden maailmassa, Heidi Hänninen miettii.

Laura Partamies täydentää, että ristiriipus on monella tavalla ainutlaatuinen.

– Esinelöytö on uniikki, sen malli on aivan uudenlainen kaikkiin aikaisempiin ristiriipuslöytöihin verrattuna, ja se on maakunnallisesti ja miksei myös valtakunnallisesti merkittävä, kieliihän se meidän alueemme esihistoriasta aivan uutta lukua.

Partamies on hyvillään, että uudelleen valettu riipus on malliltaan uskollinen alkuperäiselle esinelöydölle.

– Se on käsityötä, joten jokainen risti on uniikki. Minulle riipus on pysyvä jälki sydäntäni lähellä olevasta paikasta nimeltä Partala. Risti tulee aina muistuttamaan minua juhlavuodesta, mutta ennen kaikkea miellän sen kuvastamaan yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Näiden mielenyhtymien kautta risti kuvastaa siis kotipaikkakuntaani.

Ristiriipuksen on tehnyt naantalilainen Korupaja Vaskikäärme.

Juvalla on tämän vuoden aikana tulossa myyntiin myös muita juhlavuosiaiheisia tuotteita, kuten sukkia ja muistikirjoja.