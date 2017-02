Pesäpallossa hyvä suunta

Tuoreimmat juvalaiset pesäpallouutiset vetävät suupieliä korviin. Kuten Juvan Lehdessä tänään kirjoitetaan, Juvan Pesis lähtee kunnianhimoisin tavoittein toukokuussa käynnistyvään Suomensarjaan. Tavoitteena ei ole enempää tai vähempää kuin päästä kärkinelikkoon.

Tavoite on kova, mutta saavutettavissa. Joukkueen pelaajavalmentaja Tuukka Martikainen vakuuttaa joukkueen olevan sellaisessa iskussa kuin vuoden alussa pitääkin. Mielialat ovat positiiviset.

Joukkue on saanut tunnetun vahvistuksen, kun Saku Kapanen aloitti joukkueessa. Miehellä on pitkä ura Superpesiksessä, ja hänestä voi kasvaa juvalaisen pesäpalloilun yksi keulakuva, joka vetää paitsi yleisöä, myös toivon mukaan uusia harrastajia. Mutta pesäpallo on kuitenkin joukkuepeli, jossa kokonaisuus ratkaisee.

Juvan Nuorisopesis on myös saanut uuden puheenjohtajan, kun Esko Ripaoja aloitti seurassa. Hän keskittyy seuran johtamiseen ja Tuukka Martikainen urheilulliseen puoleen.

Ripaoja haluaa palauttaa pesäpallon aseman Juvalla, ja odotukset ovat Suomensarjan jälkeen ensiksi Ykköspesiksessä. Hieno unelma on, jos Juvalla pelattaisiin joskus ylimmällä tasolla. Sitä kohti kannattaa mennä ja seuralle on syytä toivottaa onnea matkalle.

Useimpien muistissa on, että Juva on ollut Suur-Savon piirin mahtiseura pesäpallossa, sillä pelasihan joukkue 1990-luvulla Superissa.