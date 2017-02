Kunta kysyy yrityksiltä – aktiivista vastaamista toivotaan

Juvan kunta on juuri avannut yrityksille suunnatun kyselyn, jonka avulla haetaan näkemyksiä moniin ajankohtaisiin asioihin. Kysely toteutetaan verkkopohjaisesti niin sanottuna webropol-kyselynä, ja vastausaikaa on parisen viikkoa.

Kunnan kehittämispäällikkö Heidi Hänninen kertoo, että idea kyselylle nousi viimeisessä kunnan ja yrittäjäyhdistyksen yhteisessä elinkeinoseminaarissa.

Viime loppuvuoden seminaarissa esiteltiin tuoreimman Suomen Yrittäjien kyselyn tuloksia, ja esille nousi kaksi asiaa: kyselyn tulos oli huonompi kuin edellisen kerran, ja lisäksi vastaajien määrä oli vaatimaton.

Hännisen kukaan paikallisella kyselyllä halutaan selvittää tarkemmin, mitkä ovat yrittäjien ja kunnat väliset suhteet ja millainen on Juvan yrittäjyysilmapiiri.

Osallistuakseen kyselyyn yrityksen ei tarvitse kuulua Suomen Yrittäjiin.

– Kyselyllä haetaan vastauksia muun muassa siihen, kuinka hyvin yritysneuvonta tunnetaan, miten tyytyväisiä ollaan palveluihin ja kuinka hyvin kunta on huomioinut yrittäjien tarpeet. Lisäksi tiedustellaan kaavoitukseen, kunnan vetovoimatekijöihin ja esimerkiksi kuntayhteistyöhön liittyviä asioita, Hänninen listaa.



Hännisen mukaan kyselyyn vastaaminen vie maksimissaan kymmenisen minuuttia. Kysymyksiä on kaikkiaan 11.

Hänninen toivoo, että yritykset vastaisivat kyselyyn aktiivisesti, niin lopputuloksena saadaan kattavampi kokonaiskuva.

Juvalla paikalliseen yrittäjäyhdistykseen Juvan Yrittäjiin kuuluu noin 130 jäsentä, ja kaikkiaan Juvalla toimii noin 350 yritystä.

Kyselyn linkki: https://www.webropolsurveys.com/S/516B822F65885C60.par.