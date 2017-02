Tyhjiin näyteikkunoihin piristystä – kansalaisopiston opiskelijoiden käsityöt esillä Juvalla

Yrittäjien pop-up-tilan näyteikkunaan Juvantien varrelle ilmestyi Järvi-Saimaan kansalaisopiston opiskelijoiden käsitöitä.

– Juhlavuoden ohjelmaa suunniteltaessa tehtiin kysely, mitä ihmiset haluavat. Toiveena oli, että tyhjiä näyteikkunoita herätettäisiin eloon. Kansalaisopiston töitä on näytteillä helmikuun ajan, kulttuuriohjaaja Laura Partamies kertoi.

Osuuspankin palvelutiloissa on nähtävillä vanhoja vaatteita ja asusteita mallinukkien päällä. Näyttely on avoinna pankin aukioloaikoina tammikuun loppuun asti.



Kunnanviraston tyhjillään olevassa huoneistossa Piikkiläntien puolella on valokuvia Pattoin kunnostamisvaiheista. Ne on useiden henkilöiden ottamia.

– Näyttelyt kestävät helmikuun ajan. Jos innostusta on, voidaan harkita useampia ja pitempiaikaisia näyttelyitä, Partamies lupasi.