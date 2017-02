Ryijy on taideteos

Ryijy nostettiin seinälle runsas sata vuotta sitten, kun teollisesti valmistetut sängynpeitot syrjäyttivät ne. Akseli Gallen-Kallela teki ryijystä taide-esineen, josta moderneimpia esimerkkejäkin on kirjaston näyttelyssä helmikuun ajan.

– Gallen-Kallelaa pyydettiin suunnittelemaan ryijy Pariisin maailmannäyttelyyn vuonna 1900. Toivomus oli, että aihe olisi ollut perinteinen ja kansanomainen. Taiteilija ilmoitti, että hän ei tarvitse mallia. Niinpä ryijystä tuli tavanomaisuudesta poikkeava, ja se sai paljon kansainvälistä huomiota, kirjastoon näyttelyä pystyttänyt varkautelainen Tuomas Sopanen kertoi.

Näyttelyssä on merkittävien tekstiilitaiteilijoiden kuten Uhra Simberg-Ehrströmin, Eva Brummerin, Kirsti Ilvessalon, Ritva Puotilan, Päikki Prihan ja Irma Kukkasjärven suunnittelemia ryijyjä. Tekijät ovat uudistaneet materiaaleja ja tekniikoita perinteisestä ryijystä.

Rohkeinta materiaalin valintaa edustavat Jonna Karangan ja Tenka Issakaisen työt, joissa on mm. värjättyjä piipunrasseja ja sulkia. Kun ennen ryijyt tehtiin lampaanvillasta, niissä voi nykyään olla pellavaa, sillaa, metallilankaa, hiuslenkkejä, heijastimia, jopa rintaliivin olkaimia. Ryijystä voi tehdä veistoksenkin.

Sopasen kokoelmassa on 480 ryijyä. Ensimmäisen ryijyn hän sai lahjaksi sisareltaan väiteltyään tohtoriksi kasvitieteen alalla vuonna 1980.

Sopanen on itse neulonut kaksi ryijyä, ja yksi on kesken. Yksi on nähtävillä näyttelyssä.

– En laskenut tarkkaan, mutta yhden tekemiseen kului noin 250 tuntia. Malli oli helppo, ja itse olin aloittelija.

Sopanen on monesti saanut vastata kysymykseen, miten mies voi olla ”hurahtanut” ryijyihin.

– Olihan Mannerheim, Gallen-Kallela…, Sopanen aloitti pitkän listan.