Reijo Karhisesta kolminkertainen kunniatohtori

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) nimeää 14 uutta kunniatohtoria tohtoripromootionsa yhteydessä 15.–16. kesäkuuta. Kunniatohtorin arvo on yliopiston korkein huomionosoitus.

LUT:n uusien kunniatohtoreiden joukossa on tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti ansioituneita vaikuttajia, kuten professoreja, yritysjohtajia, sekä Myytinmurtajat-tv-sarjasta tunnettu tuotekehittäjä Jamie Hyneman. Pääjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen on yksi kauppatieteen kunniatohtoreista samoin kuin Suomen Pankin johtokunnan jäsen Olli Rehn.

Karhinen on kokenut vastuullisen liiketoiminnan sekä osuustoimintayrittäjyyden johtaja ja vaikuttaja, mitä kautta hänellä on yhteys LUT:n tutkimukseen. Hänellä on pitkä kokemus OP-ryhmän johtotehtävistä, ja hän toimii myös useissa merkittävissä luottamustehtävissä, kuten Liikesivistysrahaston hallituksen puheenjohtajana.

Karhinen on entuudestaan Turun kauppakorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kunniatohtori. Hän valmistui kauppatieteen maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta.