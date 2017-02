Juva Rokkaa julkisti esiintyjät – festarilla nähdään muun muassa Antti Tuisku, Apulanta, Juha Tapio ja Kaija Koo

Juva Rokkaa -festari järjestetään ensi kesänä kolmipäiväisenä 30.6-2.7. Promoottori Vesa Kontiainen sanoo viime kesän osoittaneen, että tapahtumalle on Juvalla tilausta, viime vuonna tehtiinkin uusi yleisöennätys 10 800 kävijää.

– Juva Rokkaa-festareilla lavalle nousevat tänäkin kesänä suomalaiset huippuartistit ja yhtyeet, Kontiainen toteaa.

Perjantaina 30.6. lavalle nousevat Antti Tuisku, Apulanta, Mikael Gabriel sekä Yö.

Lauantaina 1.7 esiintymislavan valtaavat Juha Tapio, Popeda, Kaija Koo, JVG, Teflon Brothers ja Jay Lewis Gang.

– Nopeasti aika on mennyt, kun jo viidettä kertaa festari järjestetään. Esiintyjälista on tänäkin vuonna monipuolinen. Huomattavaa on myös se, että Juva Rokkaa -festareilla on kolme ensikertalaista. Mukana on vain neljä samaa esiintyjää kuin viime kesänä, Kontiainen kertoo.

Ensimmäisen Juva Rokkaa -keikkansa tekevät Mikael Gabriel, Teflon Brothers ja Jay Lewis Gang.

Festari tavoittelee tänäkin vuonna uutta yleisöennätystä.

– Myös nuoremmat festarikävijät on otettu huomioon, varsinkin perjantaina kun sekä Antti Tuisku että Mikael Gabriel esiintyvät alkuillasta. Lauantaina ensimmäisenä esiintyy Juha Tapio, sillä hän astuu lavalle jo kello 16. Juvan kesälle tämä on hyvin tärkeä juttu. Liput kannattaa ostaa hyvissä ajoin, sillä etukäteen kiinnostusta on ollut todella runsaasti, mikä on positiivinen asia.

– Sunnuntain tapahtuma on mukava lisä tapahtumaviikonloppuun ja päästään juhlimaan 575-vuotiasta Juvaa myös Campingilla erittäin kovien artistien seurassa, hän mainitsee.

Perjantaina tapahtumaportit avataan kello 18, ja ne sulkeutuvat kello 2. Lauantaina portit avataan kello 15 ja sulkeutuvat niin ikään kello 2.

Sunnuntaina järjestetään Juva 575-piknik / Juva Rokkaa- jatkot Juvan 575-juhlavuoden kunniaksi.

Sunnuntaina esiintyvät Lauri Tähkä ja Suvi Teräsniska.

Sunnuntain tapahtuman järjestävät yhteistyössä Juvan kunta, Jii Pee Lomat Ky ja Juva Rokkaa yhteistyössä, ja se on osa kunnan juhlavuoden tapahtumatarjontaa.

Sunnuntaina portit aukeavat kello 13 sulkeutuvat kello 17. Festarit juontaa Mika Kuha.

Lisäksi trubalava on nyt kolmatta kertaa anniskeluteltassa, ja siellä esiintyjien vaihtotauolla esiintyy perjantaina Duo Särkynytsydämiset ja lauantaina Kapa Montonen. Sunnuntaina musisoi juvalainen Awake!-trio.

– Trubalava antaa mukavan lisän koko tapahtumalle. Yleisö on myös tykännyt kovasti roudaustaukojen aikana tapahtuvasta livemeiningistä teltassa.

Lippujen myynti alkamassa

Juva Rokkaa -ennakkolippujen myynti alkaa keskiviikkona 15.2. ja samalla aukeavat verkkosivut.

Ennakkomyyntipaikkoina toimivat heti helmikuusta alkaen Juvalla Osmotex ja Sampola (Uimahallin Kahvio). Mikkelissä lippuja saa S-Stellasta ja Prismasta, Savonlinnasta Sokokselta ja Prismasta, Varkaudessa Suomalaisesta Kirjakaupasta sekä Pieksämäellä Pieksän Kirjasta. Juva Rokkaa- festareille ei ole ikärajaa.

Festarin verkkosivut www.juvarokkaa.fi.