Sanoista tekoihin ongelmarakennuksissa

Juvalla on aika ryhtyä sanoista tekoihin kunnan omistuksessa olevien homeongelmaisten rakennusten suhteen.

Tämä ei vain yksinkertaisesti voi enää jatkua, että lapset altistetaan jo päiväkodista lähtien sisäilman epäpuhtauksille.

Samalla lailla näissä rakennuksissa altistuvat päivittäin myös työntekijät.

Nykyisellä hyssyttelyllä ja päätöksien panttaamisella ei kyllä ole muuta kuin entistä huonompi ja pitkällä tähtäimellä katsottuna kalliimpi lopputulos.

Edessä voi olla koko elämän seuraava sairaus, joka ei parane ikinä. Ja voin väittää jollain lailla tietäväni mistä puhun, koska olen itsekin altistunut homeelle.

Sen seurauksena astmapiippu kulkee mukana luultavasti niin pitkään, kuin maallista taivalta taivallan.

Sisäilma-asia yhdessä liikunnan kanssa onkin tärkeää tulevalla valtuustokaudella. Liikuntasalien huono kunto huolestuttaa, samoin urheilukentän. Rata käytännössä alkaa murentua käsiin, ja nurmi on myös jo uusimisen tarpeessa.

Juvalla on kuitenkin useita SM-tason urheilijanuoria ja palloilijoita, jotka ansaitsevat kunnon puitteet harjoittelulle. He kuitenkin menestyessään tekevät kuntaa tutuksi pitkin Suomea, ja jopa pitkin maailmaa.

Kimmo Kosonen

Kuntavaaliehdokas

Juvan Perussuomalaiset

