Terveisiä kummisedältä!

Kerron havaintojani Sisiliasta. Tukikohtana täällä on Välimeren tuntumassa maalaismaisemassa moderni talo saaren lounaisosassa Selinuntessa. Alue tunnetaan vanhoista, noin 600 ekr. rakennetuista kreikkalaisista temppeleistä tai paremminkin niiden raunioista.

Maanviljelys eri muodoissaan on pääelinkeino turismin ja kalastuksen ohella – erityisesti viini- ja oliiviviljelmiä on silmän kantamattomiin. Sitruspuita ja vihanneksia on myös runsaasti. Oma erikoisuutensa ovat niityillä ja maanteilläkin vaeltavat isot lammaslaumat, joita paimenet ja koirat ohjaavat. Kelit ovat vaihdelleet lämpimän auringon ja ukkossateiden välillä – tyypillistä kevättä täällä.

Olen aiemmin kirjoittanut Kettulan jätteidenkeruupisteen epäsiisteydestä. Se ei ole mitään verrattuina täkäläiseen jätekulttuuriin. Erilaista pakkausjätettä syntyy valtavasti kaupoissa, kun lähes kaikki tuotteet on pakattu muoveihin ja juomavesi on muovipulloissa, joten jätettä syntyy paljon. Käytännössä toimivaa jätteiden lajittelu- ja keräyssysteemiä ei ole. Kaupungeissa näkee muutamia jäteautoja, joihin kaduille jätetyt roskapussit kerätään.

Jätteiden lajittelusta ei ole tietoakaan. Edes marketeissa ei ole pullojenpalautusjärjestelmää tai se on tosi hyvin naamioitu. Niinpä lasipullotkin heitetään muiden jätteiden sekaan tai luontoon. Onnistuimme etsinnän jälkeen sattumalta löytämään yhden jäteastian viiden kilometrin päässä, jonne olemme kuuliaisina suomalaisina kiikuttaneet omat jätekassimme. Sekin astia alkaa täyttyä, kun sitä ei tyhjennetä. Yritämme löytää uuden jäteastian lähialueelta.

Yhteiskunnan talouden mittareita on rakentaminen, rakennusten kunto ja liiketilojen käyttöaste. Täällä on Italiassa eniten kesken jääneitä pientaloja ja kerrostaloja, jopa hyvillä rantatonteilla ja lähikaupunkien keskustoissa. Samoin tyhjiä liiketiloja on melko paljon myytävänä ja vuokrattavana. Maan talous on pahasti velkaantunut. Sisilian työttömyys on maan korkein. Korruptio ja kummisetien mafia ovat edelleen voimissaan.

Poliitikoille on omien etujen ajaminen hyvin tyypillistä. Verojen keruuta täkäläiset pitävät kansalaisten ryöstelynä, joten veronkierto on täällä taitolaji. Veroja jää Italiassa arviolta 280 miljardia euroa perimättä! Kun katsoo erilaisten rakennus- tai korjausprojektien kylttejä, niin aika moneen on saatu EU-rahaa, joten täkäläiset osaavat asioida varsin sujuvasti yhteisellä Brysselin kaukalolla. Pakkohan rahaa on jostakin saada kun verotus ontuu.

Saaren valtatiet ovat kohtuullisen hyvät. Pienemmät väylät ja kylätiet ovat paikoin aika huonossa kunnossa. Tyypillistä on, että tietyömaalla on kymmenen ihmistä, joista pari tekee hommia ja loput ovat ”työnjohtajia”. Ei ihme, että hommat eivät edisty tai jäävät kesken. Liikennekulttuuri on oma lukunsa. Nopeusrajoituksista ei välitetä, ajetaan aivan toisen perässä, vilkun käyttö kovin satunnaista ja yht´äkkiä edessä voi olla sivukadulta kurvannut auto. Tässä porukassa sitten körötellään.

Paikalliset ihmiset ovat valtavan iloisia ja ystävällisiä. Italian lisäksi muut kielet eivät kuulu useimpien vahvuuksiin, eikä italia taas minun. Asiat ovat kuitenkin hoituneet kohtuullisen hyvin. Saaren ruoka- ja viinikulttuuri on oma erinomainen juttunsa, josta riittäisi tarinaa vaikka kuinka paljon. Niistä ehkä joskus myöhemmin.

Harri Kainulainen

Kirjoittaja lomailee

helmikuun Sisiliassa.