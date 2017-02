Itä-Suomen poliisi suunnittelee ajavansa alas Juvan poliisiaseman toimintaa

Itä-Suomen poliisilaitos suunnittelee ajavansa alas Juvan nykyisen poliisiaseman toimintaa. Se pyytää kunnalta lausuntoa poliisiaseman palveluiden muuttamisesta. Lausuntoa pyydetään 28.2.2017 mennessä. Kunnanhallitus käsittelee asiaa ensi maanantain kokouksessaan.

Juvalla toimii poliisiasema osoitteessa Juvantie 15. Asemalla ei työskentele poliisilaitoksen henkilöstöä enää pysyvästi. Siellä on saatavilla lupapalveluita joka toinen viikko tiistaisin, jolloin Varkauden poliisiasemalla

toimiva lupasihteeri tulee Juvalle. Kesäkuukausina lupapalvelut on kokonaan suljettuna.

Samanaikaisesti lupasihteerin kanssa on Juvalla käynyt Varkauden poliisiasemalta kaksi rikostutkintaa suorittavaa poliisimiestä joka toisen viikon tiistaina lähinnä mahdollisia asiakastapaamisia varten.

Keskimäärin Juvan lupapalveluissa on noin 16 asiakaskäyntiä aukiolopäivänä ja niihin kuluu noin neljä tuntia. Keskeisiä poliisin käsittelemiä lupa-asioita ovat passit, henkilökortit, vartijakortit, järjestyksenvalvojakortit

sekä ampuma-aseiden hallussapitoluvat. Asiakaskäynneistä passien osuus on yli 60 prosenttia.

Asiakaskäyntien vähäisyyden ja poliisilaitoksen henkilöstön vähenemisen vuoksi toiselta poliisiasemalta Juvalla käyminen ei ole Itä-Suomen poliisilaitoksen mukaan tarkoituksenmukaista. Se esittääkin Juvan poliisiaseman lupapalveluista ja poliisimiesten säännöllisistä käynneistä luopumista 1.6.2017 alkaen.

Poliisin mukaan poliisin lupapalveluiden päättyessä Juvalla korvaavat palvelut löytyvät lähtökohtaisesti poliisin internet-sivuilta. Mikäli verkkoasiointi ei ole mahdollista, niin lähimmät lupapalveluita tarjoavat poliisiasemat

ovat Mikkelissä, Savonlinnassa ja Varkaudessa.

Juvan kunnanhallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina. Kunnanjohtaja esittää hallitukselle, että jatkossakin poliisin lupapalveluita olisi saatavilla kunnassa. Samalla on varmistettava, että tarvittaessa lupapalveluissa on mahdollista saada asiantuntija-apua paikkakunnalla.

Mikäli poliisiaseman palvelut karsitaan Itä-Suomen poliisilaitoksen esittämällä tavalla, olisi kunnanjohtajan mukaan poliisin lupapalveluita mahdollista tarjota yhteispalvelupisteessä kunnanvirastolta.

Kunnanjohtaja muistuttaa hallituksen esittelytekstissä, että poliisin palveluita kehitettäessä on otettava huomioon verkkoasioinnin mahdollistama toimintojen hajauttaminen keskittämisen sijaan.

– Toimivat yhteydet mahdollistavat myös poliisin henkilöstölle palveluiden tarjoamisen alueilla ja lähellä asiakkaita. Tämä olisi otettava huomioon palveluita kehitettäessä.

Kunnanjohtaja muistuttaa, että Juvalla nykyinen poliisin lupapalvelupiste, vaikkakin se on avoinna vain joka toinen tiistai ajanvarauksella ja suljettuna kesät, on ollut tarpeellinen ja myös kohtuullisen tehokas verrattuna muihin poliisin lupapalvelupisteisiin ja niissä keskimäärin käsiteltyihin lupamääriin.

– Olisi suotavaa, että myös poliisi palveluitaan kehittäessään ottaa huomioon, että digitalisaatio mahdollistaa palveluiden kehittämisen myös hajautetusti.

– Kunnanvirastolta on yhteispalvelupisteen lisäksi myös saatavissa poliisille sopivat toimitilat, joissa voitaisiin suorittaa erikseen sovittavia kuulusteluja, muita esitutkintaan liittyviä toimia. Tilat myös toimisivat alueella valvontaa suorittavien poliisipartioiden toiminnan tukena. Kunta toivoo, ettei poliisin palveluiden saatavuudessa tule katkosta Juvan poliisiaseman palveluiden mahdollisessa muutostilanteessa, kunnanjohtaja kirjoittaa.

Itä-Suomen poliisilaitos toteaa, että se on tarvittaessa valmis osallistumaan mahdollisen Juvan yhteispalvelupisteen toimintaan. Poliisin mukaan jatkossa poliisiaseman tiloja käytettäisiin poliisilaitoksen toimintaan entisen Juvan kihlakunnan alueella. Siellä suoritettaisiin muu muassa erikseen sovittavia kuulusteluja, muita esitutkintaan liittyviä toimia sekä se toimisi alueella valvontaa suorittavien poliisipartioiden toiminnan tukena.