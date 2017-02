KD:n tavoitteena kymmenen ehdokasta – vaalitupa avattiin Kauppakulman huoneistossa

Kristillisdemokraatit avasivat vaalituvan hyvissä ajoin. Se sijaitsee Kauppakulman tyhjillään olleessa huoneistossa, joka aikoinaan tunnettiin ”Hallelujaa-baarina”.

Juvan osaston puheenjohtaja Paavo Ahonen kertoi, että vuokrasopimus on tehty kahdeksi kuukaudeksi.

Kun ehdokaslistat on jätetty helmikuun lopussa, vaalitupa on avoinna päivittäin muutaman tunnin.

– Tavoitteenamme on saada kymmenkunta ehdokasta. Kolme on tähän mennessä lupautunut, ja muutamia mielenkiintoisia kandidaatteja on vielä kierroksessa.

Ne kolme varmaa ovat Paavo Ahonen, Eero Timonen ja Aila Asikainen.

– Keskusteluja on ollut vaaliliitostakin, mutta sen solmiminen riippuu siitä, miten paljon saamme omia ehdokkaita jalkeille.

– Uskomme, että meidän mahdollisuus piilee siinä, että monet ihmiset ovat pettyneet valtapuolueisiin. Vaihtoehtona on jäädä kotiin tai vaihtaa puolueen ehdokasta. Iskulauseemme onkin, että äänestä omantuntosi mukaan, niin ei tarvitse katua.

Ahosen mielestä tärkeintä on saada hyvät valtuutetut. KD:lla on ollut aikaisemmin kaksikin edustajaa kunnanvaltuustossa. Ihmiset pitää saada liikkeelle ja äänestämään.

– Sote ja kouluasiat ovat etusijalla. Vanhuksia ja sairaita ei saa unohtaa. Terveyspalvelujen säilyminen paikkakunnalla on elintärkeää.

Vaalituvan näyteikkunassa pyörii päivittäin vaihtuva Raamatun lause, joka näkyy tv:n ruudulta. Taustalla on yhteiskristillinen Sananjakajat-ryhmä.