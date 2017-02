Isot kouluinvestoinnit edessä – uusi päiväkoti tulisi, koulutiloista tarjolla kolme mallia

Tuoreessa tilatyöryhmän raportissa esitetään ratkaisuja siihen, mitä Juvan kirkonkylän koulu- ja päiväkotikiinteistöjen suhteen kannattaisi tulevaisuudessa tehdä.

Koulujen osalta malleja on kolme. Kaikki vaihtoehdot sisältävät merkittävästi uudisrakentamista. Kokonaiskustannukset koulukiinteistöjen investointien osalta ovat kaikissa malleissa 18-19 miljoonan euron luokkaa.

Haahtela-yhtiöiltä tilatun selvityksen perusteella on myös selvää, että koulutoiminta tullaan keskittämään nykyisen koulukeskuksen ja Vesiliikuntakeskus Sampolan yhteyteen. Ammattikoululta vapautuviin tiloihin niitä ei tilatyöryhmässä mukana olleiden valtuutettujen Jaakko Hännisen ja Ari Raution sekä kunnan hallintojohtaja Antti Kinnusen mukaan olla sijoittamassa.

Koulutilojen lisäksi tehtäisiin myös uusi suurempi monitoimisali, jota voisi liikunnan lisäksi hyödyntää esimerkiksi juhlissa.

Väistötiloiksi ne käyvät, mutta rakenteellisesti ne eivät täytä nykyisten ja tulevien opetuskäytäntöjen vaatimuksia.

– Juvan keskustan kehittämissuunnitelmassakin painopiste on nykyisen koulukeskuksen ja Sampolan alueen kehittämisessä, Kinnunen huomauttaa.

Raportin pohjalta esitetään myös sitä, että Sampolan ja koulukeskuksen läheisyyteen rakennettaisiin noin 2,2 miljoonalle eurolla uusi 860 m2 suuruinen päiväkoti. Esikko ja Kummunmäki poistettaisiin käytöstä ja purettaisiin aikanaan. Päiväkoti Mesikämmenessä toiminta jatkuisi ennallaan.

Perusopetuksen tilatarve on tulevaisuudessa noin 7 600 m2. Ensimmäisessä ratkaisumallissa rakennettaisiin uusi yhtenäiskoulu nykyisen koulukeskuksen tontille ja liikuntasali oheistiloineen Sampolan viereen. Suuruudeltaan tilat olisivat tarvittava 7 600 m2. Rahaa käytettäisiin 18,75 miljoonaa.

Toisessa vaihtoehdossa tehtäisiin yhtenäiskoulu niin, että koulukeskuksen 1 600 m2 suuruinen B-osa peruskorjattaisiin ja sen yhteyteen tehtäisiin 6 400 m2 uudisrakennus. Tiloja olisi 8 000 m2, mikä jonkin verran yli tarvittavan. Investointikulu olisi 18,43 miljoonaa.

Kolmannessa mallissa yhtenäiskoulu toteutettaisiin kahdessa vaiheessa. Uudisrakentamisen suuruus olisi 6 200 m2 ensimmäisessä vaiheessa. Alakoulu toimisi Kukkokoulussa toisen vaiheen toteuttamiseen saakka. Alakoulun kotiluokat ja esiopetuksen tilat rakennettaisiin siis toisessa vaiheessa, 5-10 vuoden kuluttua. Käytössä olisi ensimmäisen vaiheen aikana 9 400 m2, toisessa vaiheessa reilut 7 600 m2. Rakennusinvestoinnin tarve olisi 15,5 miljoonaa. Toisessa vaiheessa investointitarve olisi noin 3,4 miljoonaa.

– Kukkokoulu on nykytilanteessa käytettävissä tuon 5-10 vuotta. Pidemmällä tähtäimellä tilat vaativat kuitenkin muutosta, Hänninen ja Rautio sanovat.

Tilatyöryhmän raportti tuloksineen tulee kunnanhallituksen käsittelyyn ensi kuun alussa. Siitä sen on tarkoitus lähteä lautakuntiin lausuntokierrokselle. Luottamushenkilöille raportti esitellään yksityiskohtaisesti 13.3 valtuustosalissa. Tilaisuus on avoin myös kuntalaisille ja raportti tulee viimeistään tuolloin myös verkkoon julkisesti nähtäville.

– Selvitys on tehty luotettavasti ja selkeästi. Se on myöskin tehty täysin koulujen ja oppilaiden tarpeiden pohjalta, eikä siinä otettu huomioon esimerkiksi kunnan muita investointeja. Tämä on yksi painavimpia asiakirjoja Juvan tulevaisuuden kannalta, Hänninen ja Rautio sanovat.

Hännisen ja Raution mukaan tavoitteena, että nykyisen valtuustokauden aikana saataisiin käytyä keskustelua siitä, minkä mallin mukaan kunnassa lähdettäisiin etenemään. Esitellyissä skenaarioissa uusi koulu voisi olla käytössä vuoden 2020 loppupuolella.

Lopulliset päätökset tilaratkaisuista tehdään uuden, huhtikuun kuntavaaleissa valittavan valtuuston toimesta.

Lue lisää tila-asioista seuraavasta Juvan Lehdestä.