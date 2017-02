Puheenjohtaja Antti Rinne vauhditti vaalistarttia

Sosialidemokraattien kuntavaalivalmistelut Juvalla ovat vielä kesken.

Ehdokkaiden saaminen listoille on aiempia vuosia työläämpää. Juvan työväenyhdistyksen puheenjohtaja Tauno Holmin mukaan tavoitteena on saada demarilistoille 15 ehdokasta.

Neljä vuotta sitten demariehdokkaita oli 13. Nyt tavoitteena olevan 15 ehdokkaan kokoamisessa listoille on Holminkin mielestä kova työ.

Erityisesti nuorten mukaan saaminen vaalityöhön ja ehdokkaaksi on hankalaa. Nykyisessä valtuustossa Juvalla on viisi demarivaltuutettua.

Lauantainen demareiden vaalistartti kokosi kymmeniä uteliaita kuulemaan SDP:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä.

Rinne kertoi sote-uudistuksen mietityttävän ihmisiä.

– Haluamme estää julkisten palvelujen pakkoyhtiöittämisen. Nykymenolla niistä tulisi kalliimpia ja niitä tulee vähemmän, Rinne sanoi.

Muita demareiden valtakunnallisia vaalitavoitteita ovat homekoulujen kunnostus ja varhaiskasvatuksen turvaaminen.

Taantuville alueille Rinne vaati työtä lisää niin, että niilläkin alueilla olisi toimeentulon edellytyksiä.

Oppositiopuolueen puheenjohtaja arvosteli istuvaa hallitusta.

Hän patisti hallitusta tulemaan esiin ennen kuntavaaleja ja kertomaan, mitä se aikoo tehdä vaalien jälkeen.

– Haluamme tietää, mitä Suomessa tapahtuu, kun kuntavaalit on käyty. Hallituksen on mietittävä ja kerrottava, mihin suuntaan se haluaa Suomea viedä, Rinne vaati.

Tauno Holm kehui juvalaista valtuustoyhteistyötä nimenomaan keskustan ja kokoomuksen kanssa. Häntä huolestuttaa politiikan ukkoontumista ja akkaantumista. Nuoria vastuunottajia kaivataan kipeästi lisää poliittiseen työhön.

Lue lisää 23.2. Juvan Lehdestä tai näköislehdestä osoitteessa juvanlehti.fi